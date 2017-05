Pelo sonho do acesso, Blumenau Esporte Clube estreia neste domingo na Série C do Estadual

Tricolor 20/05/2017 | 07h01





Dar a volta por cima com os pés no chão e sem fazer loucuras financeiras são os objetivos do Blumenau Esporte Clube na Série C do Campeonato Catarinense, que inicia no fim de semana. Deixando de lado a campanha na Segundona de 2015, em que o time desistiu da competição após levar 9 a 0 do Juventus de Seara pela sétima rodada da competição, o clube gerido por Wanderlei Laureth e comandado à beira de campo por Viton almeja o acesso logo em seu retorno.



Para isso, montou uma equipe jovem – até por um pré-requisito do regulamento –, mas ao mesmo tempo com rodagem para encarar um campeonato cascudo como é a Terceira Divisão. A estreia ocorre neste domingo, às 15h30min, contra o Caçadorense, fora de casa.



Em um primeiro momento, o campeonato contaria com a presença de seis equipes, porém, com a desistência do Clube Atlético Itajaí, o Fluminense de Joinville subiu à Série B do Estadual. Isso deixou de lado um forte concorrente e tornou a competição mais curta. São quatro adversários: Imbituba, que volta a disputar uma competição profissional após aventuras na Série A do Catarinense em 2010 e 2011; Caçadorense, que tenta retornar à Segunda Divisão, onde esteve em 2014; Porto, rebaixado no ano passado, além do Curitibanos, o time mais itinerante de Santa Catarina e que neste ano disputará a Série C em uma parceria com o Orleans Esporte Clube, no Sul do Estado.



Para o técnico do Blumenau, Viton, a principal dificuldade enfrentada pelo clube foi coletar informações dos adversários que enfrentará. Diferente de outros campeonatos, faltaram detalhes de absolutamente todos os times que o Tricolor vai encarar a partir de domingo.



– Isso faz com que eu tenha de adaptar meu time com a bola rolando. É com cinco minutos de jogo lá em Caçador que eu vou ter mais noção do que fazer, por onde jogar, quais são os pontos fortes e fracos do adversário e o que explorar. Nesse ponto a Série C é bem complicada – avalia Viton, que foi confirmado como treinador dia 9 de janeiro deste ano.



Jogos-treinos na pré-temporada

empolgaram a comissão técnica



Se por um lado faltam detalhes dos adversários, por outro sobra satisfação com aquilo que o elenco mostrou durante a preparação para a competição. Claro que é só quando a bola rolar para valer que uma avaliação mais sólida poderá ser feita, porém, os resultados agradaram a comissão técnica.



Nos dois jogos-treinos que encerraram a pré-temporada, o Tricolor empatou com o Brusque em 0 a 0 e 1 a 1 em confrontos que ocorreram no CT Rolf Erbe. Contra um adversário que teve uma campanha regular no Campeonato Catarinense e que disputará a Série D do Brasileiro, o desempenho dos atletas foi bem avaliado.



– Foram ótimas partidas. Se jogarmos da mesma forma com que atuamos no segundo jogo contra o Brusque, temos grandes chances de buscar o nosso objetivo dentro do campeonato – destaca Viton.



O comandante do Tricolor tem apenas uma dúvida na formação titular, entre Rosseti e Oliveira no meio-campo. Tirando essa interrogação, os outros 10 que começam jogando já estão definidos. Viton não poderá contar apenas o meio-campo Miller, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e, embora se recupere bem, será poupado para evitar novos problemas. O atacante Gilson, primeiro jogador anunciado como reforço do Blumenau para a Série C, teve problemas extracampo e foi liberado pela diretoria.