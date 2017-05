Sem renovação com empresa de Joinville, Metrô fica mais próximo de desistir da Série D

Augusto Ittner 09/05/2017 | 17h53 Atualizada em

Em menos de uma semana, o Metropolitano recebeu duas negativas de importantes patrocinadores, o que complicou a participação na Série D do Brasileiro. Se na semana passada a Orsegups já havia desistido da parceria com o clube, nesta terça-feira foi a vez da Red Horse, de Joinville, optar por não assinar o contrato para a sequência da temporada 2017.



Os motivos não foram comentados pela diretoria e o presidente Pedro Nascimento se resumiu a dizer que uma reunião hoje à noite, junto à assembleia, definirá se o clube irá ou não para a disputada quarta divisão nacional. Será logo mais, às 19h, na sede do clube.