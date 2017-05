Técnico de Blumenau assume o comando interino da Seleção Brasileira de Handebol

Esporte 12/05/2017 | 20h17 Atualizada em

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) definiu sexta-feira o treinador interino da Seleção feminina adulta: Sérgio Graciano, técnico de Blumenau. Ele será o comandante da equipe nacional durante a fase de treinamento programada para junho e, também, no Campeonato Pan-Americano, que será disputado entre os dias 18 e 25 do mês que vem, em Buenos Aires, na Argentina. O técnico permanente deve ser um estrangeiro, que já estaria bem encaminhado, conforme a CBHb.



— A confederação me fez o convite e eu não poderia recusar. Estou muito feliz e será um prazer ajudar a Seleção neste momento de transição. Quero ajudar a reestruturar esse grupo que é vencedor e já nos deu tantas alegrias — destacou Graciano.



O treinador interino tem trabalho reconhecido à frente das seleções de base, com os títulos de bicampeão Juvenil e Júnior (2002 e 2004). No comando do Blumenau está há 11 anos entre as quatro melhores equipes do país: chegou a seis finais consecutivas da Liga Nacional, além de quatro medalhas de bronze e um quarto lugar.



Na Seleção, Graciano terá a oportunidade de reencontrar jogadoras com quem já trabalhou, como Deonise, Ana Paula, Eduarda Amorim, Babi e Jéssica Quitino. A apresentação dele e das jogadoras convocadas para o torneio está prevista para 7 de junho. O sorteio dos grupos do Pan-Americano será no sábado. A competição reunirá 10 países (Argentina, Brasil, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Colômbia e República Dominicana), que brigarão por três vagas no Mundial da Alemanha, em dezembro.