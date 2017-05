Terça-feira será decisiva para o futuro do Metropolitano

Esportes 08/05/2017 | 08h31

Nunca uma assembleia do Metropolitano foi tão importante para os planos do clube quanto a que ocorre terça-feira no Centro de Treinamentos Romeu Georg, em Blumenau. Convocado pelo Conselho Deliberativo, o encontro definirá pela manutenção ou não de Pedro Nascimento como presidente até novembro deste ano — o que configura uma mudança no estatuto.



Caso a ideia não seja aprovada pelos sócios com direito a voto, o presidente do Conselho terá de convocar uma eleição para a diretoria executiva. Se isso ocorrer, a não ser que apareça alguém aleatoriamente com a ideia de presidir o clube — como em 2011, quando Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, foi eleito —, há sérios riscos de que o Metrô feche as portas temporariamente, até que decisões mais sólidas sejam tomadas.

Ao que parece há uma articulação interna para que isso não ocorra e Nascimento continue, sim, até o fim deste ano, ampliando seu mandato tampão em seis meses e empurrando sempre para os meses de novembro a eleição no clube. Aliás, outra votação impactante que ocorre amanhã será quanto ao tempo de gestão, que passará de dois para três anos, caso aprovado pela assembleia.

Definição quanto à Série D

Outra decisão importante no Metropolitano será tomada ainda nesta segunda-feira durante o dia, conforme a diretoria: a de participar ou não da Série D do Brasileiro. A falta de dinheiro — só para variar um pouco — é o principal problema. Caso encontre patrocinadores ou consiga a renovação com boa parte daqueles que estiveram no Campeonato Catarinense, o Verdão entrará em campo.



Durante todo o fim de semana dirigentes estiveram em contato com possíveis investidores e no sábado, inclusive, alguns foram até Joinville para um almoço com o objetivo de estreitar os laços com um empresário.