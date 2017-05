Vôlei de Blumenau se mobiliza para trazer seletiva à Superliga para o Galegão

Augusto Ittner 15/05/2017 | 21h14 Atualizada em

Jogar em casa, com o apoio do torcedor, no principal ginásio de Blumenau e com condição de subir à elite do vôlei masculino no Brasil. Que sonho, hein? E essa situação pode virar realidade em agosto caso a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) acate o pedido da Associação Professor Artur Novaes (Apan/Esferatur/Barão/FMD) para que a cidade sedie a Taça Ouro, competição seletiva que dará uma vaga à Superliga.



Há dois concorrentes para Blumenau: São Bernardo do Campo e Rio de Janeiro, o primeiro com a possibilidade de ter um time representando o Corinthians e o segundo com o Botafogo.



Internamente, porém, o município catarinense tem, digamos, mais "moral" com a CBV – pela credibilidade histórica –, o que pode motivar a escolha dependendo da proposta que será apresentada até o fim deste mês. Há uma mobilização e até mesmo vontade política com o objetivo de trazer a competição para cá, inclusive com uma pressão da Federação Catarinense de Vôlei.



A ideia é que Blumenau ofereça além da estrutura esportiva, alimentação, estadia e transporte interno para as equipes que disputarem o campeonato. Em tese, se isso ocorrer, a cidade será escolhida.



Por enquanto a diretoria do vôlei masculino de Blumenau ainda está na seara das especulações, conversas e tratativas com atletas – inclusive alguns que estão atuando fora do país. O detalhe é que como muitos clubes estão atrás de jogadores – já que esta é uma época de contratações –, a diretoria blumenauense precisa ser mais ágil.



Até o dia 25 deste mês o clube pretende apresentar quatro reforços de renome – um ponteiro de força, um ponteiro passador, um levantador e um saída de rede ou central, dependendo do que o mercado oferecer. Embora não admita publicamente, Blumenau prepara a montagem de um elenco para subir à Superliga – caso contrário, convenhamos, nem participaria da Taça Ouro. Vamos aguardar.