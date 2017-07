Esporte 23/07/2017 | 18h47 Atualizada em

Está marcada para a próxima quarta-feira a reunião que vai decidir o novo presidente, vice e secretário para o Conselho Deliberativo do Metropolitano. O encontro será às 19h30min e definirá pelo substituto de Cesar Deschamps no cargo. Até o momento não há um nome para assumir, mas — com um tom de voz de tranquilidade — Deschamps destacou que durante a semana tudo será resolvido.



— Certamente teremos um novo presidente do Conselho — garante.