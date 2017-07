Blumenau Esporte Clube pode comemorar o título antecipado em casa

Série C do Catarinense 22/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Está é a última rodada do returno da Série C do Campeonato Catarinense. Foto: Lucas Correia / Agência RBS

Olhos no jogo, ouvidos no rádio. Assim vai ser a tarde de domingo do torcedor e da equipe do Blumenau Esporte Clube. O tricolor do técnico Viton enfrenta a Caçadorense às 15h, no Estádio do Sesi. É a última rodada do returno da Série C do Campeonato Catarinense. Se vencer o adversário que é lanterna da competição e o outro jogo da tarde, entre Imbituba e CEC/Orleans, no Sul do Estado, terminar empatado, a torcida do Blumenau vai poder soltar o grito de "É campeão!" de forma antecipada já no apito final deste domingo.

Se a combinação de uma vitória e um empate não acontecer, nada está perdido. Por ter sido campeão do primeiro turno, o Blumenau já tem vaga garantida na final para enfrentar o campeão do returno caso ele seja o Imbituba ou o Orleans — quem vencer leva o segundo returno. Nesse caso, quem tiver a melhor campanha na classificação geral decide o confronto final em casa. Somente o campeão consegue o acesso à segunda divisão.



A fase do Blumenau, invicto e líder na classificação geral, é tão boa que até o volante Igor, que estava fora nas últimas rodadas por lesão, está de volta ao time. O atacante Lucas Vaz está suspenso e, se o clube não conseguir um efeito suspensivo, deve ficar de fora. Com isso, o time deve ir a campo com Bruno; Julinho, Fugão, Alex e Andrey; Igor, Rosseti, Maurício; Miller, Matheus e Lucas Souza.

O técnico Viton conta que o objetivo é vencer para, se o empate se confirmar no outro jogo da rodada, poder comemorar o título já neste domingo. No pior cenário, a vitória é fundamental para o time trazer o segundo jogo da final para o Sesi garantindo a melhor campanha.

— Apesar das atrações preparadas para antes do jogo, estamos muito focados na partida e não há motivo para se empolgar antes. Queremos comemorar depois — frisa o técnico.

Tarde festiva

A torcida promete uma tarde festiva para empurrar o Blumenau rumo ao título direto. Pela manhã haverá jogos do time sub-11 e feminino. Ao meio-dia está marcado um risoto. Às 13h, para aquecer as arquibancadas, um jogo entre a equipe Master do BEC enfrenta um combinado da Associação Amigos do BEC/Palmeirinhas. O time usará uma camisa do Palmeiras da década de 1950, com homenagem ao ex-ponta-esquerda do Palmeiras Albano Weiss. A programação faz parte das comemorações de 98 anos de fundação do Brasil Football Club — que se transformou em Recreativo Brasil, Palmeiras e, em 1980, no Blumenau Esporte Clube — celebrados na quarta-feira, com a abertura de uma exposição no Shopping Neumarkt.

Torcedor-símbolo e colecionador de estatísticas do Blumenau, Laerte Schmitz, 47 anos, estará na arquibancada do Sesi com a esposa e os dois filhos no domingo. Satisfeito com o desempenho do jovem time tricolor na competição, ele está confiante que poderá festejar o acesso à Série B já no domingo.

— A dupla de zaga é muito boa, joga com raça, os atacantes também são muito rápidos e bons. Futebol é jogado, mas estou ansioso para comemorarmos já neste domingo — conta.

SERVIÇO

O quê: Blumenau x Caçadorense

Quando: domingo, às 15h.

Onde: Estádio do Sesi.

Ingressos: Antecipado, R$ 20. Na hora, R$ 30. Cadeiras centrais, R$ 40. Crianças até 12 anos não pagam. Adolescentes entre 12 e 18 anos, estudantes, idosos e professores pagam meia.