Começa nesta quinta a venda de ingressos para Blumenau Futsal e Concórdia pelo Catarinense

Bola pesada 26/07/2017 | 11h02 Atualizada em

Mais de um mês depois da última partida diante do torcedor pelo Campeonato Catarinense, o Blumenau Futsal voltará a atuar em casa na terça-feira, dia 1º, diante do Concórdia.



A expectativa da diretoria é de mais de 2 mil pessoas marquem presença no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, para empurrar a equipe que somou duas vitórias nos últimos três confrontos pelo Estadual.



E quem quiser já garantir o seu lugar pode adquirir o ingresso nos pontos de venda tradicionais, com a promoção mantida: quem comprar antecipadamente a entrada por R$ 5, ganhará outra de cortesia. O confronto será às 20h15min e pode colocar o time blumenauense na quinta colocação.



Confira os pontos de venda:



ADHering, Skina Esportiva, Comercial Quanta Coisa Garcia e Velha, Palestra Esportes, Blubel Magazine e Blubel Esportes. Na bilheteria do Galegão, no dia do jogo, o torcedor terá o custo de R$ 5, mas sem a bonificação do ingresso extra.