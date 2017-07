Sem Metropolitano, Copa Santa Catarina terá cinco times na disputa

Futebol 24/07/2017 | 19h15 Atualizada em

O ano do Clube Atlético Metropolitano definitivamente acabou. Em uma reunião na tarde desta segunda-feira na Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú, a diretoria do Verdão confirmou que não irá participar da Copa Santa Catarina. A competição será disputada entre outubro e dezembro por cinco equipes que jogaram a Série A do Catarinense – Almirante Barroso, Brusque, Inter de Lages, Joinville e Tubarão.



Com isso, o torcedor do Metrô só voltará a ver a equipe em campo no segundo semestre do ano que vem, pela segunda divisão do Estadual. Segundo o presidente do Metropolitano, Pedro Nascimento, a recusa em participar ocorreu por falta de condições financeiras.



– Não tem dinheiro. Seria uma competição com seis times (com o Metropolitano), com transporte, alimentação, estadia, pagamento da folha. Não conseguimos apoio nem patrocínio então optamos por não engordar a dívida do clube – sustenta o dirigente.



Campeão garante vaga na Copa do Brasil 2018

Nascimento estima que a participação na Copinha exigiria cerca de R$ 200 mil e algumas contratações para reforçar o jovem elenco que disputou a Série D – muitos atletas já foram emprestados e outros dispensados. O valor teria impedido a participação, mesmo a competição oferecendo uma vaga na Copa do Brasil de 2018 para o vencedor.



A competição começa em 8 de outubro e será disputada com os cinco times se enfrentando em turno e returno na primeira fase. Os quatro melhores se classificam para as semifinais em jogos de ida e volta e os dois melhores fazem a final, prevista para 3 de dezembro.