T-Rex vence na estreia da BFA, a liga nacional de futebol americano

23/07/2017

O Timbó Rex começou a campanha na liga nacional de futebol americano – este ano batizada de BFA e dividida em quatro conferências – do mesmo jeito que terminou as últimas duas participações: vencendo.



O time do Vale estreou diante do Paraná HP, atual campeão estadual, na tarde deste domingo, no Complexo Esportivo de Timbó. Apesar da promessa de equilíbrio, o ataque do T-Rex não deu chances à linha defensiva dos paranaenses.



O time da casa chegou a abrir 27 a 0 e, no fim, venceu o jogo de estreia por 34 a 7. Drew Hill, com um touchdown e uma interceptação, foi um dos destaques da partida. O time de Timbó volta a campo no primeiro fim de semana de agosto, para enfrentar o Juventude F. A..