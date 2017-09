Afastado no PSG, Ben Arfa denuncia sua situação à Liga francesa

Paris 29/09/2017 | 12h07

Afastado do elenco do Paris Saint-Germain, o atacante Hatem Ben Arfa denunciou sua situação à comissão jurídica da Liga Francesa Profissional (LFP), anunciou a entidade nesta sexta-feira, confirmando informação do jornal L'Equipe.

A reunião entre o jogador e a LFP não está marcada.

O PSG pediu para Ben Arfa treinar com o time reserva a partir desta sexta, segundo o jornal esportivo.

Descartado do elenco profissional durante alguns dias, no início de setembro, Ben Arfa decidiu ficar em Paris apesar das ofertas que recebeu para deixar a equipe, contrariando o PSG.

Advogado de Ben Arfa, Jean-Jacques Bertrand indicou à AFP em 6 de setembro que "juridicamente, acho que o clube viola a cartilha do jogador profissional".

Em meados de setembro, Ben Arfa voltou aos treinamentos como profissional.

O técnico espanhol Unai Emery comentou a situação do ponta nesta sexta-feira: "todos os jogadores sabem sua posição desde o início da pré-temporada. Ele sabe sua situação".

* AFP