AFC multa Villas-Boas em 14.000 dólares por ofensas à árbitro

Xangai 26/09/2017 | 12h30

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) condenou o técnico português Andre Villas-Boas a 14.000 dólares de multa, nesta terça-feira, pelas palavras ofensivas dirigidas ao árbitro da partida entre Shanghai SIPG e Guangzhou Evergande, nas quartas de final da Liga dos Campeões Asiáticos.

O treinador, ex-comandante de Chelsea e Tottenham, criticou severamente o árbitro do jogo e acusou o clube adversário de organizar uma série de acidentes de circulação no trajeto do ônibus do time ao estádio. Para Villas-Boas, o objetivo era atrasar a chegada de sua equipe.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra que trajeto do ônibus do Shanghai SIPG foi bloqueado cinco vezes por dois ou três carros prateados. Os veículos aparentavam ter colidido, mas o choque não era evidente.

Vencedor do jogo de ida por 4 a 0, o Shanghai perdeu por 5 a 1 na partida de volta, dia 12 de setembro. A primeira classificação às semifinais na história do clube veio nos pênaltis.

* AFP