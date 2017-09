Arsenal vence West Brom com dois gols de Lacazette

Londres 25/09/2017 | 18h16

Com dois gols do francês Alexandre Lacazette, o Arsenal (7º) confirmou a melhora no fechamento da sexta rodada da Premier League, nesta segunda-feira, e venceu o West Bromwich (12º) por 2 a 0.

Os Gunners chegaram aos 10 pontos e estão seis atrás da dupla de Manchester, City e United, que lideram invictos a competição.

Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Arsenal se esquiva da crise que rondava Londres após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Liverpool.

Lacazette brilhou no Emirates Stadium ao abrir o placar, aos 20 minutos do primeiro tempo, e fechar a conta de pênalti, aos 22 da segunda etapa. O atacante chegou aos quatro gols na Premier League.

Foi o primeiro jogo que o camisa 9 e o chileno Alexis Sánchez jogaram lado a lado, comprovando a eficiência do ataque do time de Arsène Wenger.

A partida foi marcada pela quebra de um recorde: o meia Gareth Barry se tornou o jogador com mais aparições na Premier League (633), assumindo o posto do atacante Ryan Giggs, ex-United (632).

Barry foi à campo com a braçadeira de capitão dos visitantes, em homenagem por sua façanha, e recebeu calorosa recepção dos torcedores do Emirates Stadium.

-- Resultados da 6ª rodada da Premier League:

- Sábado:

West Ham - Tottenham 2 - 3

Southampton - Manchester United 0 - 1

Stoke - Chelsea 0 - 4

Everton - AFC Bournemouth 2 - 1

Burnley - Huddersfield Town 0 - 0

Manchester City - Crystal Palace 5 - 0

Swansea - Watford 1 - 2

Leicester - Liverpool 2 - 3

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Newcastle 1 - 0

- Segunda-feira:

Arsenal - West Bromwich 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 16 6 5 1 0 21 2 19

2. Manchester United 16 6 5 1 0 17 2 15

3. Chelsea 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Tottenham 11 6 3 2 1 10 5 5

5. Liverpool 11 6 3 2 1 12 11 1

6. Watford 11 6 3 2 1 9 10 -1

7. Arsenal 10 6 3 1 2 9 8 1

8. Huddersfield Town 9 6 2 3 1 5 3 2

9. Newcastle 9 6 3 0 3 6 5 1

. Burnley 9 6 2 3 1 6 5 1

11. Southampton 8 6 2 2 2 4 5 -1

12. West Bromwich 8 6 2 2 2 4 6 -2

13. Brighton and Hove Alb 7 6 2 1 3 5 7 -2

14. Everton 7 6 2 1 3 4 11 -7

15. Swansea 5 6 1 2 3 3 7 -4

16. Stoke 5 6 1 2 3 5 10 -5

17. Leicester 4 6 1 1 4 9 12 -3

18. West Ham 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. AFC Bournemouth 3 6 1 0 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 6 0 0 6 0 13 -13

* AFP