Atacante argentino Agüero sofre acidente de carro na Holanda

Londres 29/09/2017 | 06h17

O atacante argentino Sergio Agüero ficou ferido em um acidente de carro na Holanda, onde compareceu a um show do cantor colombiano Maluma em seu dia de folga, informou nesta sexta-feira o Manchester City.

"O atacante do City estava na Holanda em seu dia livre e sofreu ferimentos. Retornará a Manchester esta manhã e seu estado será examinado antes da partida da Premier League de amanhã contra o Chelsea", informou o clube inglês sobre o jogador de 29 anos.

O City não mencionou os ferimentos do jogador, mas a imprensa britânica indicou uma costela fraturada.

O diagnóstico também determinará se Agüero pode disputar a partida contra o Peru na próxima quinta-feira, em Buenos Aires, na qual a Argentina joga boa parte de suas possibilidades de obter uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

A duas rodadas do fim das eliminatórias sul-americanas, os argentinos ocupam o quinto lugar na classificação, posição que levaria a equipe a disputar a repescagem contra uma seleção da Oceania.

Antes do acidente, Agüero publicou uma foto em sua conta no Instagram ao lado do cantor colombiano Maluma, que fez um show na quinta-feira em Amsterdã, e a mensagem "@maluma. Obrigado pelo convite!!"

O porta-voz da polícia de Amsterdã, Frans Zuiderhoek, confirmou à AFP que agentes compareceram a um acidente na quinta-feira à noite, às 23H00 aproximadamente, quando "um táxi bateu em um poste de luz", e disse que "não há feridos graves".

O porta-voz não confirmou as identidades dos passageiros e do motorista, a pedido dos envolvidos, mas explicou que "não houve outros veículos" e que os feridos foram levados para o hospital para exames.

As causas do acidente, que aconteceu na rua De Boelelaan, próxima da Arena A, local do show de Maluma, são desconhecidas.

* AFP