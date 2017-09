Augusto Ittner: Empresários formam chapa para concorrer à presidência do Metropolitano

Futebol 28/09/2017 | 10h04 Atualizada em

O nome do empresário e atual diretor das categorias de base do Metropolitano, Saulo Raitz, já era tratado como certo para concorrer à presidência do clube e, por isso, a confirmação que ocorreu na noite desta quarta-feira não foi uma grande surpresa. Diferente mesmo do que se esperava foi a oficialização de que a candidatura de Raitz será ao lado de pelo menos cinco vice-presidentes, para dar mais solidez de trabalho ao mandatário – caso ele seja eleito, é claro.

Três vices já estão confirmados e todos têm nome forte perante a cidade: o ex-presidente do Samae, Valdair José Mathias, e os empresários Marcos Zata e José Antônio Roncaglio (atual vice de Pedro Nascimento) já confirmaram a parceria. O agora candidato busca mais dois nomes em Indaial e Pomerode para fechar a chapa para a corrida eleitoral que se estende até outubro. Até o momento nenhum outro interessado apareceu para concorrer ao cargo.

Confira nota oficial enviada por Saulo Raitz:

"Hoje decidi ser candidato a presidente do Clube Atlético Metropolitano. A ideia é ter mais vices, para isso é preciso uma alteração estatutária que nós ainda vamos propor. Futebol com investimento e gestão gera receitas, visibilidade, entretenimento e marca a cidade. Tenho três nomes a vice: Valdair Mathias, Marcos Zata, e (José) Antônio Roncaglio, e estamos negociando com pessoas de Indaial e Pomerode. Temos um produto forte, vamos achar o caminho, se eleitos, para o sucesso."