Augusto Ittner: Time de futebol americano se chamará Blumenau Vikings

29/09/2017

Escudo e uniforme do Blumenau Vikings remetem à germanidade blumenauense

Embora nem sequer tenha entrado em campo ainda, o novo time de futebol americano de Blumenau já marcou um touchdown digno de big play. A nova identidade visual da equipe, que se chamará Vikings, ficou e-s-p-e-t-a-c-u-l-a-r. É uma mostra do profissionalismo que a diretoria quer dar à instituição para fazer o esporte crescer na cidade.



O uniforme remete à germanidade blumenauense e lembra muito a camisa da seleção alemã de futebol na década de 1990. O escudo – ou logo, como queiram – foi muito bem feito e, convenhamos, quanto melhor for aquilo que você irá apresentar, mais fácil será de comercializar e viabilizar o clube.



Aliás, a equipe confirmou a data e os detalhes do try-out, seleção de atletas que vai rolar em outubro. Será no dia 28, às 14h30min, na Rua Silvano Cândido da Silva, 2.900, Ponta Aguda. O valor da inscrição é

R$ 10, e somente quem se inscrever online receberá uma camisa do evento – mas é possível fazer a inscrição na hora também. Haverá água, fruta, e os pré-requisitos são levar chuteira, roupa para a prática esportiva e muita disposição.