Augusto Ittner: Vôlei de Blumenau disputará Superliga B no Galegão

A semana que passou foi de pelo menos duas boas novidades para o vôlei de Blumenau (Apan/Esferatur/FMD). A primeira foi a confirmação do pagamento da inscrição na Superliga B, que deve começar no início de janeiro. Isso significa que o fã da modalidade na cidade terá, pelo quarto ano consecutivo, uma competição de alto rendimento para curtir.

A segunda foi um combo que envolve o Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão: a equipe não só voltará a treinar no principal palco do esporte blumenauense, como também mandará seus jogos na divisão de acesso do vôlei nacional. A novidade foi muito comemorada pela diretoria já que, convenhamos, entre o ginásio da Escola Barão do Rio Branco abarrotado de gente, com 600 pessoas, e o Galegão com 2 mil – como ocorreu em 2015 –, a segunda opção vale mais a pena. Ganha o vôlei blumenauense e o torcedor.



Parceria



Foi reagendada para a primeira quinzena de outubro a reunião entre o vice-presidente Financeiro do vôlei masculino de Blumenau, Luís Fernando Novaes, e um potencial investidor de peso. Esse possível parceiro é um campeão olímpico e traz consigo uma empresa com condições de bancar uma equipe capaz de transformar o time blumenauense no favoritíssimo para a Superliga B.