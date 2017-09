Barcelona vence Sporting e dispara na liderança do grupo D

Lisboa 27/09/2017 | 18h12

O Barcelona comprovou o bom início de temporada ao vencer o Sporting por 1 a 0, nesta terça-feira, e se isolar na liderança do grupo D da Liga dos Campeões.

Depois de contundente vitória por 3 a 0 na estreia sobre a Juventus, o Barça somou mais três pontos na visita aos portugueses. O resultado confirma o excelente momento da equipe, que também tem 100% de aproveitamento após seis rodadas no Campeonato Espanhol.

O único gol do jogo saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Depois de cruzamento, o uruguaio Luis Suárez desviou de cabeça e confundiu o zagueiro compatriota Sebastián Coates, que empurrou para as próprias redes.

Os catalães dispararam na primeira posição da chave, com 6 pontos, enquanto o Sporting ocupa a segunda posição, empatado em 3 pontos com a Juventus.

- Juve se recupera -

Na outra partida do grupo, a Velha Senhora superou o Olimpiakos por 2 a 0 em casa e acertou o prumo para a disputa da competição.

O atual campeão da Serie A vai bem no campeonato italiano, dividindo a liderança com a Napoli após vencer todos os jogos até aqui, mas perdeu na estreia para os catalães.

O time só tirou o zero do placar aos 24 minutos da segunda etapa, com o artilheiro argentino Gonzalo Higuaín. Antes do fim, o croata Mario Madzukic fechou a conta, aos 35 minutos.

A próxima partida do grupo vai ser disputada no dia 18 de outubro. A Juventus encara o Sporting em casa na briga pela segunda colocação, enquanto o Barcelona recebe o lanterna Olympiakos para disparar de vez na primeira colocação da chave.

-- Resultados de quarta-feira pela segunda rodada do grupo D da Liga dos Campeões:

Juventus (ITA) - Olympiakos (GRE) 2 - 0

Sporting (POR) - FC Barcelona (ESP) 0 - 1

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelona 6 2 2 0 0 4 0 4

2. Sporting Portugal 3 2 1 0 1 3 3 0

3. Juventus 3 2 1 0 1 2 3 -1

4. Olympiakos 0 2 0 0 2 2 5 -3

Próxima rodada, dia 18 de outubro:

(15h45) FC Barcelona (ESP) - Olympiakos (GRE)

Juventus (ITA) - Sporting Portugal (POR)

* AFP