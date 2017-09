Bayern de Munique inscreve ex-aposentado Tom Starke na Champions

Munique 25/09/2017 | 11h20

Com o titular Manuel Neuer machucado, o Bayern de Munique inscreveu o goleiro Tom Starke na Liga dos Campeões, nesta segunda-feira, tirando o arqueiro de sua aposentadoria realizada em junho.

Neuer, que machucou o pé esquerdo, não vai poder jogar até janeiro. O regulamento da Uefa oferece ao clube a possibilidade de reinscrevê-lo a partir do ano que vem, para a fase de mata-mata.

Starke, de 36 anos, pendurou as chuteiras em junho para se tornar coordenador de goleiros do centro de formação do Bayern de Munique.

O ex-aposentado voltou aos treinamentos na semana passada e se colocou a disposição da comissão técnica.

O reserva imediato de Neuer é Sven Ulreich, que foi muito criticado após cometer erro grave no primeiro gol do Wolfsburg, na última sexta-feira.

Depois de Ulreich, está o jovem Christian Früchtl, nascido no ano 2000 e titular da seleção alemã sub-17.

A Uefa proíbe os clubes mudarem a lista de jogadores inscritos durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas esse ponto não se aplica aos goleiros.

* AFP