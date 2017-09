Benjamin Mendy rompe ligamento cruzado do joelho e desfalca City

Londres 28/09/2017 | 17h37

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, que o francês Benjamin Mendy vai ser operado na sexta devido "rompimento do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo", e destacou que o lateral vai ser desfalque por vários meses.

"Benjamin viajou para Barcelona para ver um especialista e os exames de hoje confirmaram a gravidade da lesão. Mendy vai ser operado amanhã (sexta-feira) em Barcelona", informou o City. Lesões deste tipo normalmente tiram o jogador de ação por pelo menos seis meses.

"Má notícia. Vou assinar pelo Lesão FC por vários meses, com rompimento do ligamento anterior. Mas voltarei rapidamente e ainda mais forte", escreveu o jogador de 23 anos no Twitter.

O técnico Pep Guardiola já havia qualificado a ausência do jogador como um grande revés. O espanhol não descartou a contratação de outro lateral esquerdo durante do mercado de janeiro.

"Nossa primeira impressão é que (o desfalque) vai ser longo, mais longo do que pensávamos. Uma pena", declarou Guardiola após vitória dos Citizens sobre o Shakhtar na Liga dos Campeões.

Mendy sofreu pancada no joelho durante a goleada do City sobre o Crystal Palace, no último sábado. O time lidera a Premier League empatado com 16 pontos ao lado do grande rival Manchester United.

O jogador vai desfalcar a França nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018.

Mendy foi contratado por 58 milhões de euros e se tornou o defensor mais caro da história.

* AFP