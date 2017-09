Blumenau Futsal vence o Joinville fora de casa pelo Campeonato Catarinense

Futsal 25/09/2017 | 22h22 Atualizada em

O Blumenau Futsal foi até Joinville e bateu no Centreventos Cau Hansen os donos da casa por 1 a 0. A partida foi disputada nesta segunda-feira à noite pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense de Futsal.

Em um jogo difícil e com destaque para as defesas, os blumenauenses bateram o JEC/Krona com gol de Andi no primeiro tempo. O importante resultado mantém o time de Blumenau na briga pela classificação e em boa fase, após vitórias consecutivas pela Copa SC e pelo Estadual.

O próximo duelo do Blumenau Futsal pelo Campeonato Catarinense é na próxima terça-feira, dia 3, contra o Floripa Futsal. A partida será no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, em Blumenau, às 20h15min. Antes disso o time volta à quadra pela Copa SC no sábado, contra Mafra, no Norte do Estado.