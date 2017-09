Borussia Dortmund-Real Madrid, prato principal da 2ª rodada da Champions

Paris 25/09/2017 | 12h30

Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid visita um dos estádios mais quentes do continente para enfrentar o Borussia Dortmund, nesta segunda-feira, no principal jogo da segunda rodada da fase de grupos da competição.

Após dois títulos consecutivos - três em quatro anos - o Real Madrid é o grande favorito para vencer esta edição da Liga dos Campeões.

No entanto, o início irregular na Liga espanhola levanta dúvidas. O time de Zinedine Zidane empatou duas vezes e perdeu para o Betis na semana passada e estão a sete pontos do líder Barcelona.

Mas na competição europeia, os merengues lideram o grupo H. Com dois gols do craque Cristiano Ronaldo, o time superou o frágil Apoel por 3 a 0, confirmando favoritismo diante do rival mais fraco da chave.

Agora, encara desafio mais duro contra o Borussia Dortmund, líder da Bundesliga e que vem de goleada por 6 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang soma oito gols em seis jogos até agora.

O Dortmund precisa vencer a primeira na Champions. Há duas semanas, caiu por 3 a 2 visita ao Tottenha, que visita o Apoel.

No grupo F, o Shakhtar Donetsk viaja para visitar o Manchester City. Tirando o empate com o Everton na Premier League, o time de Guardiola parece invencível nesta temporada.

A equipe lidera o Campeonato Inglês e vem de vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace. Na estreia da Liga dos Campeões, atropelou o Feyenoord por 4 a 0, na Holanda.

O time ucraniano, frequentador assíduo da principal competição continental, começou esta edição com vitória por 2 a 1 sobre a Napoli. O time italiano tem 100% de aproveitamento na Serie A e enfrenta o Feyenoord em casa para se recuperar

No grupo E, o Sevilla recebe o frágil Maribor depois de conquistar ponto importante no empate em 2 a 2 com o Liverpool. Ingleses e espanhóis são os favoritos às duas vagas do grupo.

Com gol do brasileiro Philippe Coutinho na vitória sobre o Leicester (3-2), os Reds ganharam moral para visitar o Spartak de Moscou.

No grupo G, o Monaco recebe o Porto para reeditar a final de 2003-2004. Na primeira rodada, os portugueses perderam por 3 a 1 para o Besiktas, enquanto a equipe do Principado empatou com o Leipzig. Turcos e alemães se enfrentam no outro jogo do grupo.

Na quarta-feira, o grande duelo do dia vai ser a visita do Bayern de Munique ao Parque dos Príncipes. Vai ser a primeira prova de fogo do Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Cavani.

-- Programação dos jogos de terça-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo horário de Brasília:

- Grupo E

(15h45) Spartak de Moscou (RUS) - Liverpool (ING)

Sevilla FC (ESP) - Maribor (SLO)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Liverpool 1 1 0 1 0 2 2

. Sevilla 1 1 0 1 0 2 2

3. Spartak de Moscou 1 1 0 1 0 1 1

. Maribor 1 1 0 1 0 1 1

- Grupo F

(15h45) Manchester City (ING) - Shakhtar Donetsk (UCR)

Napoli (ITA) - Feyenoord (HOL)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0

2. Shakhtar Donetsk 3 1 1 0 0 2 1

3. Napoli 0 1 0 0 1 1 2

4. Feyenoord 0 1 0 0 1 0 4

- Grupo G

(15h45) Monaco (FRA) - Porto (POR)

Besiktas (TUR) - RB Leipzig (ALE)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Besiktas 3 1 1 0 0 3 1

2. Monaco 1 1 0 1 0 1 1

. RB Leipzig 1 1 0 1 0 1 1

4. Porto 0 1 0 0 1 1 3

- Grupo H

(15h45) Apoel Nicosia (CYP) - Tottenham (ENG)

Borussia Dortmund (ALE) - Real Madrid (ESP)

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Real Madrid 3 1 1 0 0 3 0

2. Tottenham 3 1 1 0 0 3 1

3. Borussia Dortmund 0 1 0 0 1 1 3

4. APOEL Nicosia 0 1 0 0 1 0 3

* AFP