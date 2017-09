Chelsea vence Atlético de Madri de virada nos acréscimos

Madri 27/09/2017 | 18h27

O Chelsea precisou esperar até os 49 minutos do segundo tempo para vencer o jogo contra o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do grupo C da Liga dos Campeões.

O time de Antonio Conte foi o responsável pela primeira derrota dos Colchoneros no novo estádio Wanda Metropolitano.

O francês Antoine Griezmann colocou os anfitriões na frente, aos 40 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. O zagueiro brasileiro David Luiz fez falta boba dentro da área ao puxar Lucas. O árbitro não titubeou para assinalar a marca da cal.

O time inglês conseguiu o empate com o espanhol Álvaro Morata, aos 14 minutos da segunda etapa. O gol do novo camisa 9, após a saída de Diego Costa dos Blues para defender o Atlético de Madri a partir de 2018, deu ânimo para os visitantes.

No entanto, o gol só veio na última jogada da partida. Aos 49 minutos, o Chelsea encaixou bonita troca de passes que culminou no gol do belga Michy Batshuayi.

O resultado deixa o time londrino na liderança da chave com 100% de aproveitamento e 6 pontos, enquanto o Atlético é terceiro com apenas uma unidade.

- Roma comprova favoritismo -

A vice-líder do grupo é a Roma, que comprovou favoritismo na visita ao Qarabag. O time da capital italiana venceu por 2 a 1, fora de casa, e chegou a quatro pontos na competição continental.

Os visitantes fizeram dois gols rápidos no início do jogo. Aos 7 minutos, Manolas abriu o placar para os italianos e o bósnio Edin Dzeko ampliou, aos 15.

O gol da equipe do Azerbaijão veio dos pés do brasileiro Pedro Henrique, aos 28 minutos da primeira etapa, definindo o resultado da partida.

Na próxima rodada, o Alético de Madri visita o Qarabad para tentar se recuperar, enquanto o Chelsea recebe a Roma para consolidar a liderança do grupo. Ambos os jogos vão ser realizados no dia 18 de outubro.

-- Resultados de quarta-feira pela segunda rodada do grupo C da Liga dos Campeões:

Atlético Madri (ESP) - Chelsea (ING) 1 - 2

Qarabag (AZE) - AS Roma (ITA) 1 - 2

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Chelsea 6 2 2 0 0 8 1 7

2. AS Roma 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Atlético Madri 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. Qarabag 0 2 0 0 2 1 8 -7

Próxima rodada, dia 18 de outubro, pelo horário de Brasília:

(13h00): Qarabag (AZE) - Atlético Madri (ESP)

(15h45): Chelsea (ING) - AS Roma (ITA)

* AFP