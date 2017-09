Com Duda Amorim em quadra, Brasil enfrenta a França em preparação para o Mundial de handebol

Esporte 25/09/2017 | 17h02 Atualizada em

A blumenauense Duda Amorim embarcou no domingo junto com a delegação brasileira para a França, onde a Seleção irá enfrentar as donas da casa nos dias 29 e 1º. A armadora é um dos pilares da equipe verde-amarela e ponto de confiança do técnico espanhol Jorge Dueñas, que fará seus dois primeiros jogos no comando do Brasil.

Os duelos valem como preparação para o Campeonato Mundial de Handebol Feminino que neste ano será na Alemanha, de 2 a 17 de dezembro. Como as francesas são uma das referências no esporte, os confrontos são tratados como chave para mostrar em que nível estão as brasileiras após a decepção nos Jogos Olímpicos Rio-2016.

O Brasil está no grupo de Dinamarca, Rússia, Montenegro, Japão e Tunísia.

Confira as atletas convocadas:

Goleiras

Bárbara Arenhart (Vaci NKSE-Hungria), Gabriella Moreschi (Larvik HK-Noruega) e Mayssa Pessoa (Rostov Don-Rússia).

Armadoras

Bruna de Paula (Fleury Loiret Handball-França), Deonise Fachinello (CS Magura Cisnadie-Romênia), Eduarda Amorim (Gyori Audi ETO-Hungria), Juliana Malta (Dínamo Bucareste-Romênia) e Patrícia Batista da Silva (Kastamonu Belediye GSK-Turquia).

Centrais

Ana Paula Rodrigues Belo (Rostov Don-Rússia), Daniele Cristina Joia (EC Pinheiros-SP) e Francielle Gomes da Rocha (Vegus/Guarulhos-SP).

Pontas

Bruna Gonçalves Rodrigues (São Bernardo/Unip-SP), Dayane Pires da Rocha (São Bernardo/Unip-SP), Mariana Costa (CS Magura Cisnadie-Romênia) e Samira Rocha (Kisvarda Master Good SE-Hungria).

Pivôs

Lígia Costa Maia da Silva (Pogon Szczecin-Polônia), Tamires Costa (EC Pinheiros-SP) e Tamires Morena de Araújo (Larvik HK-Noruega).