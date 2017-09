Dele Alli é suspenso por um jogo após mostrar dedo do meio

Londres 29/09/2017 | 11h22

A Fifa anunciou a suspensão do meia Dele Alli por um jogo, nesta sexta-feira, depois do meia do Tottenham mostrar o dedo do meio durante partida entre Inglaterra e Eslováquia, pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2018.

Alli reconheceu realizar o gesto, mas explicou que era uma piada para o companheiro Kyle Walker e não direcionado ao árbitro. O jogador também foi multado em 4.366 euros.

Depois de abrir investigação, a comissão de disciplina aceitou a versão de Dele Alli, mas considerou o gesto incorreto e condenável.

O jogador vai desfalcar a Inglaterra no jogo contra a Eslovênia, no dia 5 de outubro, mas vai estar disponível para a última rodada da eliminatória diante da Lituânia.

* AFP