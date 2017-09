"Dinheiro não marca gols", afirma Robben

Munique 26/09/2017 | 12h20

"O dinheiro não marca gols. É a qualidade sobre o campo que conta", provocou o holandês Arjen Robben nesta terça-feira, antes do duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

Questionado sobre o ataque francês, que gastou mais de 400 milhões para contratar Neymar e Kylian Mbappé, Robben demonstrou tranquilidade: "o importante é a atuação do time, não se trata de se concentrar neste ou naquele jogador".

O presidente do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, demonstrou confiança no bom resultado do time em Paris.

"Conheço nosso time. Nesse tipo de jogos está motivado e concentrado. Estou convencido que podemos conseguir algo", declarou o mandatário após o empate em casa contra o Wolfsburg.

Com Neymar-Cavani-Mbappé, o PSG "tem evidentemente jogadores de nível mundial, a quem devemos controlar. Mas temos a experiência", acrescentou Rummenigge.

"É um jogo de prestígio, mas uma coisa é clara. A Liga dos Campeões não vai ser decidida aqui. Queremos criar as condições para terminar em primeiro no nosso grupo", acrescentou Rummenigge, que criticou o PSG pelos altos gastos no último mercado de transferências.

* AFP