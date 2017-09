Falcao marca, mas Monaco empata em casa com Montpellier

Paris 29/09/2017 | 18h12

O Monaco foi incapaz de superar o Montpellier, na abertura da oitava rodada da Ligue 1 nesta sexta-feira, e empatou em 1 a 1 para colar na pontuação do líder Paris Saint-Germain, que entra em campo no sábado contra o Bordeaux.

O time do Principado abriu o placar com gol do colombiano Radamel Falcao, aos 38 minutos do primeiro tempo.

O artilheiro chegou a 12 gols no campeonato, graças ao auxílio da tecnologia, que confirmou que a bola cruzou completamente a linha do gol.

O gol de empate veio nos acréscimos da segunda etapa, aos 47 minutos, dos pés do senegalês Souleymane Camara.

O Montpellier (10º) freou os dois favoritos ao título, depois de empatar sem gols com o PSG na semana passada.

-- Resultados e classificação da 8ª rodada da Ligue 1:

- Sexta-feira:

Monaco - Montpellier 1 - 1

- Sábado:

(12h00) Paris SG - Bordeaux

(15h00) Dijon - Estrasburgo

Guingamp - Toulouse

Nantes - Metz

Rennes - Caen

Amiens - Lille

- Domingo:

(10h00) Troyes - Saint-Etienne

(12h00) Angers - Lyon

(16h00) Nice - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 19 7 6 1 0 21 3 18

2. Monaco 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Bordeaux 15 7 4 3 0 13 7 6

4. Saint-Etienne 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Olympique de Marselha 13 7 4 1 2 11 10 1

6. Nantes 13 7 4 1 2 5 5 0

7. Lyon 12 7 3 3 1 14 10 4

8. Caen 12 7 4 0 3 6 4 2

9. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

10. Montpellier 9 8 2 3 3 5 6 -1

11. Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3

12. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

13. Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1

14. Toulouse 7 7 2 1 4 8 14 -6

15. Rennes 6 7 1 3 3 11 12 -1

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 4 7 1 1 5 5 13 -8

20. Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10

* AFP