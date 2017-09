Hannnover empata sem gols com lanterna Colonia

Berlim 24/09/2017 | 12h55

O Hannover não aproveitou a chance para se manter entre os três melhores da Bundesliga, neste domingo, depois de empatar sem gols com o lanterna Colonia pela 6ª rodada da Bundesliga.

O resultado deixa o time na quarta colocação a um ponto do Bayern de Munique (3º), que empatou em 2 a 2 com o Wolfsburg na sexta-feira e foi ultrapassado pelo Hoffenheim, que venceu por 2 a 0 o Schalke 04.

O Colonia marcou o primeiro ponto no campeonato, depois de perder as primeiras cinco rodadas.

No sábado, o Borussia Dortmund reforçou sua liderança ao golear o Borussia Mönchengladbach (9º) por 6 a 1, com três gols do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

Com o placar, o time vai confiante para o duelo contra o Real Madrid, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Bayer Leverkusen (15º) e Hamburgo (14º) fecham a rodada neste domingo.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Wolfsburg 2 - 2

- Sábado:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2 - 1

Hoffenheim - Schalke 04 2 - 0

Werder Bremen - Freiburg 0 - 0

Mainz - Hertha Berlim 1 - 0

Stuttgart - Augsburg 0 - 0

Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach6 - 1

- Domingo:

Hannover - Colônia 0 - 0

(13h00) Bayer Leverkusen - Hamburgo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 16 6 5 1 0 19 1 18

2. Hoffenheim 14 6 4 2 0 11 5 6

3. Bayern de Munique 13 6 4 1 1 14 5 9

4. Hannover 12 6 3 3 0 6 2 4

5. Augsburg 11 6 3 2 1 8 4 4

6. RB Leipzig 10 6 3 1 2 10 7 3

7. Schalke 04 9 6 3 0 3 7 8 -1

8. Hertha Berlim 8 6 2 2 2 6 6 0

9. B. Moenchengladbach 8 6 2 2 2 8 11 -3

10. Eintracht Frankfurt 7 6 2 1 3 4 5 -1

11. Stuttgart 7 6 2 1 3 3 7 -4

12. Wolfsburg 6 6 1 3 2 5 8 -3

13. Mainz 6 6 2 0 4 6 10 -4

14. Hamburgo 6 5 2 0 3 4 8 -4

15. Bayer Leverkusen 4 5 1 1 3 9 10 -1

16. Freiburg 4 6 0 4 2 2 9 -7

17. Werder Bremen 3 6 0 3 3 3 7 -4

18. Colônia 1 6 0 1 5 1 13 -12

* AFP