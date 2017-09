Inter de Milão vence Genoa no fim; Milan tropeça contra Sampdoria

Roma 24/09/2017 | 12h36

A Inter de Milão (3º) conseguiu recuperar a sequência de vitórias ao superar o Genoa (18º) por 1 a 0, neste domingo pela sexta rodada da Serie A, graças a um gol de Danilo D'Ambrosio aos 42 do segundo tempo.

Com os três pontos, o time se manteve a dois dos líderes Juventus e Napoli, que venceram seus jogos no sábado e mantiveram 100% de aproveitamento na competição.

A Lazio (4º) venceu o Hellas Verona (19º) por 3 a 0, com dois gols de Ciro Immobile. O atacante chegou aos 8 gols na competição e é o vice artilheiro do torneio, atrás do argentino Paulo Dybala, com 10.

Menos regular, o Milan (6º) perdeu para a Sampdoria (7º) por 2 a 0, graças aos gols do colombiano Duván Zapata e do argentino Ricky Álvarez.

O time lombardo mostrou seus limites e levou o primeiro gol, aos 27 do segundo tempo. No fim do jogo, Álvarez selou a derrota após tocar na bola pela primeira vez, aos 46.

Sassuolo-Bolonia e Fiorentina-Atalanta fecham a rodada ainda neste domingo.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Udinese 3 - 1

SPAL - Napoli 2 - 3

Juventus - Torino 4 - 0

- Domingo:

Sampdoria - Milan 2 - 0

Crotone - Benevento 2 - 0

Inter - Genoa 1 - 0

Hellas Verona - Lazio 0 - 3

Cagliari - Chievo 0 - 2

(13h00) Sassuolo - Bologna

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Juventus 18 6 6 0 0 18 3 15

3. Inter 16 6 5 1 0 12 2 10

4. Lazio 13 6 4 1 1 13 8 5

5. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

6. Milan 12 6 4 0 2 10 8 2

7. Sampdoria 11 5 3 2 0 8 4 4

8. Torino 11 6 3 2 1 10 9 1

9. Chievo 8 6 2 2 2 7 8 -1

10. Atalanta 7 5 2 1 2 9 7 2

11. Fiorentina 6 5 2 0 3 8 7 1

12. Cagliari 6 6 2 0 4 4 8 -4

13. Bologna 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 3 8 -5

15. SPAL 4 6 1 1 4 5 11 -6

16. Crotone 4 6 1 1 4 3 11 -8

17. Udinese 3 6 1 0 5 8 13 -5

18. Genoa 2 6 0 2 4 5 10 -5

19. Hellas Verona 2 6 0 2 4 1 14 -13

20. Benevento 0 6 0 0 6 1 16 -15

* AFP