Leonardo é o novo técnico do clube turco Antalyaspor

Istambul 28/09/2017 | 07h07

O ex-jogador brasileiro Leonardo, campeão do mundo com a seleção em 1994 e ex-diretor esportivo do Paris SG, voltará ao posto de treinador como técnico do clube turco Antalyaspor, com o qual assinou contrato por duas temporadas.

"Ao fim das negociações com o treinador brasileiro Leonardo Nascimento de Araújo chegamos a um acordo e assinamos um contrato de dois anos", afirma um comunicado publicado no site do Antalyaspor.

O clube da primeira divisão tem em seu elenco o camaronês Samuel Eto'o, os franceses Jeremy Menez e Samir Nasri, assim como o volante brasileiro Sandro.

Leonardo substitui Riza Calimbay, que foi demitido após um início ruim de temporada.

O Antalyaspor está em 13º lugar no campeonato turco (1 vitória, 3 empates, 2 derrotas) e está a 10 pontos do líder Galatasaray.

Apesar da vivência no mundo do futebol, Leonardo tem pouca experiência como treinador.

Depois de um grande carreira como jogador, com passagens por Flamengo, São Paulo, Valencia, PSG, Milan, além do Kashima Antlers japonês, o brasileiro foi técnico por apenas duas temporadas em dois clubes, Milan (2009-10) e Inter (2010-11).

A primeira experiência não teve o resultado esperado e a segunda foi mais convincente, mas se viu interrompida quando o PSG, que passou ao comando de investidores do Catar, o contratou como diretor esportivo.

Leonardo estava afastado do futebol desde que empurrou um árbitro ao final da temporada 2012-13, quando era diretor esportivo do PSG.

Apesar do gesto, o brasileiro deixou saudade entre os torcedores parisienses, depois que convenceu jogadores importantes, começando por Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva, e talentos promissores como Marco Verratti ou Marquinhos, a jogar no clube da capital francesa.

* AFP