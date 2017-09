Liga dos Campeões devolve sorriso a Cristiano Ronaldo

Madri 27/09/2017 | 15h29

Com dois gols por jogo, Cristiano Ronaldo começou a Liga dos Campeões em excelente forma: o astro português do Real Madrid já tem quatro na competição, contrastando com a seca de gols na Liga espanhola.

Cristiano já havia balançado as redes duas vezes na estreia do time na competição, na vitória por 3 a 0 contra o modesto Apoel. Nesta terça-feira (26), Ronaldo repetiu a façanha e garantiu a vitória do Real contra o tradicional Borussia Dortmund.

"Sempre gosto de jogar contra grandes equipes", afirmou o luso no site da Uefa, após a vencer a partida por 3 a 1 na Alemanha.

Depois de Gareth Bale abrir o placar, Cristiano fez o segundo aos 4 minutos da segunda etapa após receber passe do galês. O segundo veio aos 24, após passe em profundidade do croata Luka Modric.

Com quatro gols em duas rodadas, CR7 está a um do artilheiro da competição: Harry Keane, atacante do Tottenham, lidera a lista com cinco gols. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada do grupo H, dia 17 de outubro, no Santiago Bernabéu.

"Fazer gols nesta competição é algo incrível para mim. Estou muito feliz em poder fazer meu trabalho esta noite", acrescentou Ronaldo à Uefa.com. Na partida, o português completou 400 jogos com a camisa do Real Madrid.

- 110 gols -

Cristiano não para de acumular gols no principal torneio europeu. Na temporada passada, se tornou o primeiro jogador a ultrapassar a barreira dos 100 gols na história da competição.

CR7 soma 110 em todas as "Champions" disputadas - 1 deles em fase preliminar - e lidera a lista de artilheiros históricos da competição. O principal perseguidor é o astro argentino Lionel Messi, do Barcelona, com 96.

Ronaldo, de 32 anos, chegou ao gol 411 com a camisa do Real Madrid para se fortalecer como maior artilheiro da história do clube espanhol. O luso chegou à equipe em 2009 e superou o recorde anterior de Raúl González (323).

"Duvidar dele é uma temeridade", escreveu o jornal AS nesta quarta, em referência às críticas ao jogador nos últimos dias. O craque atravessa seca de gols na Liga espanhola.

"Parece que tenho que demonstrar quem sou a cada jogo. Fico surpreso com a opinião pública a meu respeito. Mais uma vez, os números falam por si", afirmou o luso na terça (26) após o jogo.

"Sou um profissional exemplar e nunca me desespero. Sempre tenho a mente sã e limpa, preparada para os desafios e para a crítica, que é cada vez pior", acrescentou Ronaldo, favorito para conquistar a quinta Bola de Ouro.

Após seis rodadas na Liga, o craque só jogou duas por conta da suspensão de cinco partidas imposta pela expulsão da Supercopa da Espanha.A vitória sobre um time que o Real Madrid nunca tinha vencido fora de casa devolveu o sorriso a Cristiano Ronaldo.

- "Vivo para o futebol" -

"Com Cristiano livre da suspensão e da seca que o seguiu após o retorno, o Madrid pode se sentir capaz de qualquer coisa outra vez", escreveu o diretor do AS, Alfredo Relaño.

Os rumores da vontade do jogador deixar o Real Madrid por conta problemas judiciais parecem ter ficado para trás.

"Não escutou isso da minha boca (que queria sair). As pessoas falam de Cristiano todos os dias no mundo inteiro. Se tivesse que responder todos, viveria para a imprensa, mas vivo para o futebol", garantiu Ronaldo para a televisão Mega.

"Quando você é grande, as pessoas falam de você", acrescentou o atacante, que renovou contrato com o Real Madrid até 2021 em novembro.

Agora resta ativar o faro de gol na Liga. A primeira oportunidade é no domingo, contra o Espanyol.

* AFP