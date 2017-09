Malcom, outro brasileiro sensação da Ligue 1

Bordéus 29/09/2017 | 14h17

Falam a mesma língua e são as estrelas de seus times: Neymar e o estrelado Paris Saint-Germain vão receber o Bordeaux do jovem brasileiro Malcom, sensação da equipe com apenas 20 anos, neste sábado pela oitava rodada da Ligue 1.

"Não sou o Neymar do Bordeaux. Não existe comparação pra fazer", corta Malcom, que já marcou três gols e deu quatro assistências em sete jogos na Ligue 1. O super astro do PSG soma quatro gols e quatro assistências.

Com 20 anos, o pequeno brasileiro de 1,71 metros de altura foi ao Corinthians em 2016, por 5 milhões de euros. Malcom é a revelação do início do Campeonato Francês, marcado pela chegada de Neymar, jogador mais caro da história do futebol e que está a anos luz à frente do ponto de vista midiático.

Malcom, por outro lado, está satisfeito com sua crescente popularidade entre os torcedores do Bordeaux. O meia deixou o novo companheiro Nicolas de Préville bater um pênalti no último fim de semana para conquistar confiança, apesar de ser o cobrador oficial da equipe.

- Interesse da Bundesliga -

O gesto pode ser interpretado como uma resposta à polêmica entre Neymar e Cavani, poucos dias antes.

Guia ofensivo de seu time, o rendimento de Malcom explica o bom início do time no campeonato. O Bordeaux é terceiro colocado atrás dos favoritos PSG e Monaco, que ainda não sabem o que é perder.

Na partida contra o Lyon, Malcom marcou duas vezes para ajudar o time a vencer por 3 a 2, depois de começar perdendo por 2 a 0.

"Como todos os grandes jogadores do campeonato Malcom é diferente, como poder ser Seri (Nice), Fekir (Lyon) e Lemas (Monaco). São jogadores que fazem a diferença e é bom que tenha o pé esquerdo quente", indicou o técnico Jocelyn Gourvennec.

O rendimento desde o início de agosto chamou a atenção de vários clubes estrangeiros, que tentaram sua contratação antes do fim da janela de transferências. Primeiro, o Wolfsburg tentou levá-lo para a Alemanha.

Depois, o Borussia Dortmund o procurou para compensar a saída Ousmane Dembélé para o Barcelona. Ambos ofereceram entre 15 e 20 milhões de euros pelo jovem jogador.

- Seleção brasileira -

Os donos do Bordeaux não quiseram vender o jogador mais promissor do elenco, que vai ter um valor ainda maior se continuar progredindo. O objetivo é aumentar seu salário e chegar a um acordo com o Corinthians para obter a totalidade de seus direitos

A perspectiva é uma transferência de pelo menos 40 milhões de euros, o que significam dois terços do orçamento do Bordeaux para a temporada 2017/18 (65 milhões).

Malcom, vice-campeão do Mundial Sub-20 em 2015 com a seleção brasileira, se inspira no compatriota Neymar. "Tento fazer como ele, ser imprevisível para driblar e superar os adversários", explicou

Além disso, sabe que o confronto no Parque dos Príncipes vai ter muita visibilidade no Brasil, o que poderia chamar a atenção de Tite para receber uma oportunidade no time principal da seleção brasileira. O técnico já o comandou nos tempos de Corinthians.

No Brasil, Malcom compartilharia do ataque com Neymar, que tem 52 gols em 79 jogos com a amarelinha.

* AFP