Manchester City desafia Chelsea sem os gols de Agüero

Londres 29/09/2017 | 11h47

O líder Manchester City vai desafiar o atual campeão Chelsea (3º), neste sábado pela sétima rodada da Premier League, após uma semana marcada pela grave lesão do francês Benjamin Mendy e pelo acidente de carro do argentino Sergio Agüero.

Apesar dos problemas fora de campo, dentro das quatro linhas o time de Pep Guardiola está imbatível. São cinco vitórias e um empate no campeonato, com 21 gols marcados e apenas dois sofridos. Os Citizens também convenceram na Liga dos Campeões, com seis gols favoráveis e nenhum contra.

Mas chegaram as notícias ruins. Primeiro Mendy, que rompeu ligamentos do joelho direito e vai perder vários meses de competição. Nesta sexta, chegou a segunda: Aguero, que atravessa excelente início de temporada, se machucou em acidente de carro em Amsterdam.

O City não detalhou as feridas que o jogador sofreu, mas a imprensa britânica indicou que o atacante quebrou uma costela

Os desfalques podem atrapalhar contra o Chelsea, que parece ter encontrado o bom futebol do ano passado. Os Blues vêm de vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madri na Liga dos Campeões, em pleno novo estádio Wanda Metropolitano

"Sabemos que somos um grande time, com grandes jogadores. Vai ser um grande jogo no sábado e precisaremos de muito caráter para jogar nosso futebol em Stamford Bridge. Vamos provar que estamos preparados para isso", avaliou o alemão Ilkay Gundogan.

Invicto desde agosto, o Chelsea conta com o espetacular momento do espanhol Alvaro Morata. Na semana passada, o camisa 9 marcou um hat-trick e um gol em Madri. Ao seu lado, o belga Eden Hazard voltou a assumir o protagonismo de vestir a camisa 10 dos Blues.

Já o vice-líder Manchester United vai ter tarefa mais fácil. Depois de golear o CSKA Moscou por 4 a 1 na Liga dos Campeões, o time do português José Mourinho vai receber o lanterna Crystal Palace, que ainda não fez nenhum ponto e nem marcou gols na competição.

O belga Romelu Lukaku tem 10 gols em 9 jogos com a camisa dos Diabos Vermelhos.

O Tottenham (4º) visita o Huddesrfield (8º), que deixou boa impressão após subir da segunda divisão inglesa, enquanto Liverpool (5º) e Arsenal (7º) encaram Newcastle (9º) e Brighton (13º), respectivamente.

-- Programação e classificação da 7ª rodada da Premie League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(08h30) Huddersfield Town - Tottenham

(11h00) West Ham - Swansea

Manchester United - Crystal Palace

AFC Bournemouth - Leicester

Stoke - Southampton

West Bromwich - Watford

(13h30) Chelsea - Manchester City

- Domingo:

(08h00) Arsenal - Brighton and Hove Alb

(10h15) Everton - Burnley

(12h30) Newcastle - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 16 6 5 1 0 21 2 19

2. Manchester United 16 6 5 1 0 17 2 15

3. Chelsea 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Tottenham 11 6 3 2 1 10 5 5

5. Liverpool 11 6 3 2 1 12 11 1

6. Watford 11 6 3 2 1 9 10 -1

7. Arsenal 10 6 3 1 2 9 8 1

8. Huddersfield Town 9 6 2 3 1 5 3 2

9. Newcastle 9 6 3 0 3 6 5 1

. Burnley 9 6 2 3 1 6 5 1

11. Southampton 8 6 2 2 2 4 5 -1

12. West Bromwich 8 6 2 2 2 4 6 -2

13. Brighton and Hove Alb 7 6 2 1 3 5 7 -2

14. Everton 7 6 2 1 3 4 11 -7

15. Swansea 5 6 1 2 3 3 7 -4

16. Stoke 5 6 1 2 3 5 10 -5

17. Leicester 4 6 1 1 4 9 12 -3

18. West Ham 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. AFC Bournemouth 3 6 1 0 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 6 0 0 6 0 13 -13

* AFP