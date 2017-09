Manchester City vence Chelsea e lidera ao lado de rival United

Londres 30/09/2017 | 15h47

O Manchester City (1º) venceu o Chelsea (4º) por 1 a 0 no Stamford Bridge, neste sábado, pela sétima rodada da Premier League, e recuperou a liderança da competição ao lado do rival Manchester United, que goleou o Crystal Palace (20º) por 4 a 0

O belga Kevin de Bruyne decidiu o duelo contra o atual campeão inglês, aos 22 minutos do segundo tempo. O meia tabelou com o brasileiro Gabriel Jesus e acertou belo chute de fora da área para fazer o gol da vitória.

Com o resultado, os Citizens reassumem a liderança ao lado dos Diabos Vermelhos com 19 pontos. Jogando em casa, o time de José Mourinho atropelou o lanterna.

O United encaminhou a vitória sobre o lanterna logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com o espanhol Juan Mata. O belga Marouane Fellaini fez dois, aos 35 do primeiro e 3 do segundo tempo, e o seu compatriota Romelu Lukaku fechou a conta, aos 41.

O Crystal Palace chegou à sétima derrota seguida no campeonato, sem marcar sequer um gol em todo torneio.

Mais cedo, os Spurs também golearam por 4 a 0 o Huddersfield e assumiram provisoriamente a terceira posição, com 14 pontos.

Kane chegou aos sete gols em uma semana, com 13 gols em 12 partidas no ano. Após um mês sem marcar, o camisa 10 encontrou o caminho do gol e levou o Tottenham para a quarta vitória seguida.

Kane fez os dele aos 9 e 24 minutos do primeiro tempo. Ben Davies marcou um, aos 16 de primeira etapa, e Mousa Sissoko fechou a conta aos 46 da segunda.

Nos outros jogos do dia, o West Ham (15º) venceu o Swansea (18º) por 1 a 0, gol do senegalês Diafra Sakho. Bournemouth (19º) e Leiceseter (17º) empataram sem gols.

Já o Watford (5º) buscou empate em 2 a 2 com o West Bromwich (10º), fora de casa, graças a um gol do atacante brasileiro Richarlison. O jovem ex-Fluminense marcou de cabeça, aos 49 minutos do segundo tempo.

-- Resultados dos jogos pela 7ª rodada do campeonato inglês:

- Sábado:

Huddersfield Town - Tottenham 0 - 4

West Ham - Swansea 1 - 0

Mánchester United - Crystal Palace 4 - 0

AFC Bournemouth - Leicester 0 - 0

Stoke - Southampton 2 - 1

West Bromwich - Watford 2 - 2

(13h30) Chelsea - Manchester City

- Domingo:

(08h00) Arsenal - Brighton and Hove Alb

(10h15) Everton - Burnley

(12h30) Newcastle - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 19 7 6 1 0 22 2 20

2. Manchester United 19 7 6 1 0 21 2 19

3. Tottenham 14 7 4 2 1 14 5 9

4. Chelsea 13 7 4 1 2 12 6 6

5. Watford 12 7 3 3 1 11 12 -1

6. Liverpool 11 6 3 2 1 12 11 1

7. Arsenal 10 6 3 1 2 9 8 1

8. Newcastle 9 6 3 0 3 6 5 1

. Burnley 9 6 2 3 1 6 5 1

10. West Bromwich 9 7 2 3 2 6 8 -2

11. Huddersfield Town 9 7 2 3 2 5 7 -2

12. Southampton 8 7 2 2 3 5 7 -2

13. Stoke 8 7 2 2 3 7 11 -4

14. Brighton and Hove Alb 7 6 2 1 3 5 7 -2

15. West Ham 7 7 2 1 4 7 13 -6

16. Everton 7 6 2 1 3 4 11 -7

17. Leicester 5 7 1 2 4 9 12 -3

18. Swansea 5 7 1 2 4 3 8 -5

19. AFC Bournemouth 4 7 1 1 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 7 0 0 7 0 17 -17

