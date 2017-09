Manchester United atropela CSKA com dois gols de Lukaku

Moscou 27/09/2017 | 18h47

O Manchester United comprovou a hegemonia no grupo A da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ao golear o CSKA Moscou por 4 a 1 fora de casa e disparar na primeira colocação da chave.

O belga Romelu Lukaku marcou o primeiro gol da equipe visitante, aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 19, o francês Anthony Martial ampliou de pênalti e Lukaku voltou a balançar as redes para ampliar, aos 27.

O camisa 9 chegou aos três gols e entrou na briga pela artilharia da competição, ao lado do uruguaio Edinson Cavani (3 gols), Ben Yayyer e Cristiano Ronaldo (4) e Harry Kane (5).

Na segunda etapa, o armênio Henrik Mkhitaryan transformou a vitória em goleada, aos 12, e os anfitriões conseguiram o gol de honra com Konstantin Kuchaev, aos 45 minutos.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos assumiram a liderança isolada da chave com 6 pontos, seguidos de Basel e CSKA, com 3 pontos cada.

- Benfica sofre -

O Benfica é o lanterna do grupo e não somou nenhum ponto até agora. O time português sofreu dura goleada de 5 a 0 do time suíço.

Foi a pior derrota da equipe na história Liga dos Campeões. O sofrimento iniciou logo aos 2 minutos do primeiro tempo, dos pés de Lang, com Oberlin ampliando aos 20.

Na segunda etapa, o holandês Van Wolfswinkel cobrou pênalti para marcar o terceiro gol, aos 14 minutos. O Benfica ainda teve o lateral André Almeia expulso, aos 17 minutos, o que abriu ainda mais espaço para o segundo gol de Oberlin, aos 24, e o gol definitivo de Riveros, aos 31.

Na próxima rodada, dia 18 de outubro, o Benfica recebe favorito Manchester United para tentar a recuperação. Já Basel e CSKA se enfrentam na disputa pela segunda posição, na Rússia.

-- Resultados de quarta-feira pela segunda rodada do grupo A da Liga dos Campeões:

- Grupo A

CSKA de Moscou (RUS) - Manchester United (ING) 1 - 4

Basel (SUI) - Benfica (POR) 5 - 0

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Manchester United 6 2 2 0 0 7 1

2. Basel 3 2 1 0 1 5 3

3. CSKA Moscou 3 2 1 0 1 3 5

4. Benfica 0 2 0 0 2 1 7

Próxima rodada, dia 18 de outubro, pelo horário de Brasília:

(18h45): CSKA de Moscou (RUS) - Basel (SUI)

Benfica (POR) - Manchester United (ING)

* AFP