Marco Asensio renova com Real Madrid até 2023

Madri 28/09/2017 | 13h17

O Real Madrid anunciou a renovação do jovem Marco Asensio, nesta quinta-feira, que vai defender o clube merengue até junho de 2023.

"O Real Madrid C. F. e Asensio entraram em acordo para a ampliação do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até o dia 30 de junho de 2023", informou o clube merengue em comunicado.

O atacante tinha contrato até 2022, segundo contrato acordado no ano passado.

Asensio chegou ao Real Madrid em 2015, procedente do Mallorca, e explodiu no fim do ano passado tornando-se ídolo da torcida merengue.

Nos três anos vestindo a camisa branca, Asensio conquistou uma Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes, duas Supercopas da Europa, uma Supercopa da Espanha e uma Ligas espanhola.

* AFP