"Meu ídolo era Zidane e agora é meu treinador", diz Asensio

Madri 29/09/2017 | 12h52

"Quando era jovem, meu ídolo era Zidane e agora é meu treinador", falou o jovem Marco Asensio nesta sexta-feira, no dia da apresentação de sua renovação com o Real Madrid até 2023.

"Todos os dias me surpreendo muito com Cristiano, com sua ambição apesar de tudo que venceu. Tem essa ambição que contagia os companheiros", disse Asensio quando perguntado sobre o que o surpreendia em estar no elenco principal merengue.

"Quando era jovem, meu ídolo era Zidane e agora é meu treinador. É um dia importante para mim, por ampliar meu contrato com o maior clube do mundo. É um orgulho. Ano passado foi um grande ano, começamos bem e meus objetivos são os mesmos: ganhar muitos títulos com o Real Madrid", acrescentou.

Asensio chegou ao Real Madrid em 2015, procedente do Mallorca, e explodiu no fim do ano passado tornando-se ídolo da torcida merengue.

"Foi tudo muito rápido, mas consegui levar bem. Minha família me apoiou sempre, tanto nos momentos mais difíceis como nos mais bonitos. Assim continuo como sou", contou Asensio.

O atacante foi convocado para os últimos dois jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

"É um orgulho ir para a seleção, representar meu país, ainda mais em um ano importante de Mundial. Estou contente pela convocação e trabalharemos para estar na Rússia", concluiu.

* AFP