Milan e Arsenal buscam consolidar liderança na Liga Europa

Paris 27/09/2017 | 15h28

Milan e Arsenal têm chance para consolidar a liderança de seus respectivos grupos na Liga Europa, nesta quinta-feira, diante dos modestos croatas do Rijeka e dos bielorrussos do Bate Borisov, respectivamente.

Os italianos começaram a competição com autoridade, ao vencerem o Austria Viena por 5 a 1 na primeira rodada do grupo D. O bom início no campeonato continental contrasta com o início irregular na Serie A.

Reforçado após grande investimento na última janela de transferências, o Milan ocupa a sexta posição e se impôs apenas aos rivais considerados mais fracos. Contra times de médio e grande porte, como Sampdoria e Lazio, a equipe de Milão perdeu.

Já o Arsenal, que venceu o Colonia por 3 a 1 na abertura do grupo H, viaja para encarar o Bate Borisov com a oportunidade de abrir distância na liderança da chave.

A equipe inglesa foi a única que venceu até agora, enquanto os rivais de quinta e o Estrela Vermelha têm um ponto cada.

Nos outros jogos do dia, a Real Sociedad vai à Rússia para enfrentar o Zenit. Já os italianos do Atalanta encaram o Lyon, na França, e os austríacos do RB Salzburg recebem o Olympique de Marselha.

-- Programa da segunda rodada da Liga Europa, pelo horário de Brasília:

Grupo A

(12h00) Astana (KAZ) - Slavia Praga (CZE)

(16h05) Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Villarreal (ESP)

Grupo B

(16h05) Skenderbeu (ALB) - Young Boys Berna (SUI)

Partizan Belgrado (SRB) - Dynamo Kiev (UCR)

Grupo C

(16h05) Braga (POR) - Istambul Basaksehir (TUR)

Ludogorets (BUL) - Hoffenheim (ALE)

Grupo D

(16h05) AC Milan (ITA) - Rijeka (CRO)

AEK Atenas (GRE) - Austria Viena (AUT)

Grupo E

(16h05) Everton (ING) - Apollon Limassol (CYP)

Lyon (FRA) - Atalanta (ITA)

Grupo F

(16h05) Sheriff Tiraspol (MDA) - FC Copenhague (DIN)

Lokomotiv de Moscou (RUS) - Fastav Zlín (CZE)

Grupo G

(14h00) FC Lugano (SUI) - Steaua Bucarest (ROM)

Viktoria Plzen (CZE) - Hapoël Beer-Sheva FC (ISR)

Grupo H

(14h00) BATE Borisov (BLR) - Arsenal (ING)

FC Colônia (ALE) - Estrela Vermelha (SRB)

Grupo I

(14h00) Konyaspor (TUR) - Vitoria Guimaraes (POR)

RB Salzburg (AUT) - Olympique de Marselha (FRA)

Grupo J

(14h00) Ostersund (SUE) - Hertha BerlIM (ALE)

Athletic Bilbao (ESP) - Zorya (UCR)

Grupo K

(14h00) Nice (FRA) - Vitesse (HOL)

Lazio (ITA) - Zulte Waregem (BEL)

Grupo L

(14h00) Zenit San Petersburgo (RUS) - Real Sociedad (ESP)

Rosenborg (NOR) - Vardar (MKD)

* AFP