Milan e Roma duelam de olho no trono da Juventus

Roma 29/09/2017 | 12h37

O Milan (6º) e a Roma (5º) vão se enfrentar no domingo pelo principal jogo da sétima rodada da Serie A, em duelo de dois times que aspiram quebrar a sequência de títulos da Juventus (2º), que visita o Atalanta (9º).

A Roma, que tem um jogo a menos, está a seis pontos das líderes Napoli (1º) e Juve, ambas com 18 unidades. O Milan tem os mesmos 12 pontos do time da capital, mas já perdeu dois jogos

Com três vitórias seguidas no Campeonato Italiano e resultados sólidos na Liga dos Camepeões, a Roma comandada por Eusebio Di Francesco está progredindo.

A viagem para Milão é a primeira etapa do complicado mês de outubro, que inclui visita contra Napoli e Torino, além de dois jogos contra o Chelsea na Champions.

No Milan, por outro lado, a direção não está satisfeita com o rendimento e com a qualidade do jogo da equipe. A vitória por 3 a 2 sobre o Rijeka, na Liga Europa, não serviu para tranquilizar os ânimos.

O técnico Vincenzo Montella está pressionado. Já existem rumores sobre sua saída e a possível chegada do último grande técnico milanista, Carlo Ancelotti, sem clube após ser demitido pelo Bayern de Munique. "Pode vir e ser meu ajudante", brincou Montella na quinta-feira.

Revelação do ano passado com espetacular quarta colocação, o Atalanta perdeu para Roma e Napoli neste ano. Mas o time de Gian Piero Gasperini parece que se recuperou, com seis jogos sem perder na Serie A e Liga Europa.

A Juventus vai para o jogo após vencer o Olypiakos por 2 a 0 pela Liga dos Campeões, resultado que equilibrou o time após derrota para o Barcelona na estreia da competição continental.

A Napoli não deve ter problemas em casa contra o Cagliari (13º).

A Inter de Milão, terceiro colocado a dois pontos dos líderes, viaja para enfrentar o lanterna Benevento, que não somou pontos, tem 16 gols sofridos e apenas um marcado na competição.

-- Programação e classificação da 7ª rodada do Campeonato Italiano, peo horário de Brasília:

- Sábado:

(13h00) Udinese - Sampdoria

(15h45) Genoa - Bologna

- Domingo:

(07h30) Napoli - Cagliari

(10h00) SPAL - Crotone

Torino - Hellas Verona

Chievo - Fiorentina

Benevento - Inter

Lazio - Sassuolo

(13h00) Milan - Roma

(15h45) Atalanta - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Juventus 18 6 6 0 0 18 3 15

3. Inter 16 6 5 1 0 12 2 10

4. Lazio 13 6 4 1 1 13 8 5

5. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

6. Milan 12 6 4 0 2 10 8 2

7. Sampdoria 11 5 3 2 0 8 4 4

8. Torino 11 6 3 2 1 10 9 1

9. Atalanta 8 6 2 2 2 10 8 2

10. Chievo 8 6 2 2 2 7 8 -1

11. Bologna 8 6 2 2 2 5 7 -2

12. Fiorentina 7 6 2 1 3 9 8 1

13. Cagliari 6 6 2 0 4 4 8 -4

14. SPAL 4 6 1 1 4 5 11 -6

15. Sassuolo 4 6 1 1 4 3 9 -6

16. Crotone 4 6 1 1 4 3 11 -8

17. Udinese 3 6 1 0 5 8 13 -5

18. Genoa 2 6 0 2 4 5 10 -5

19. Hellas Verona 2 6 0 2 4 1 14 -13

20. Benevento 0 6 0 0 6 1 16 -15

* AFP