Monaco tenta roubar liderança do eufórico PSG

Paris 28/09/2017 | 16h07

O Monaco vai abrir a oitava rodada da Ligue 1 contra o Montpellier, nesta sexta-feira, para assumir a liderança provisória do campeonato e pressionar o eufórico Paris Saint-Germain.

O time do Principado está a um ponto do líder PSG, que recebe o Bordeaux no sábado. O time da capital está empolgado após vencer o Bayern de Munique por 3 a 0, pela Liga dos Campeões, superando o primeiro teste de fogo da equipe.

A moral dos dois favoritos ao título da Ligue 1 chega diferente a este fim de semana.

O PSG foi freado pelo Montpellier no último fim de semana contra o Montpellier. Sem Neymar, o time de capital empatou sem gols depois de vencer as seis primeiras rodadas.

Desta vez o Montpelier vai tentar causar problemas para o Monaco. No entanto, o técnico Michel Der Zakarian espera "um jogo mais difícil do que contra o PSG", por ser uma partida fora de casa.

O time do Principado espera se recuperar da goleada por 4 a 0 sofrida pelo Lille. O colombiano Radamel Falcao, artilheiro absoluto da competição com 11 gols, é peça importante para a voltar a vencer.

O PSG tem como grande desafio conseguir controlar a euforia em partida menos glamourosa do que contra o Bayern de Munique. O Bordeaux, terceiro colocado, é o adversário.

Destaque do fim de semana, o clássico Nice e Olimpique de Marselha coloca dos times do litoral rente a frente. Já o Lille visita o Amiens para tentar se recuperar do início ruim na competição. O técnico argentino Marcelo Bielsa comanda o time, 18º colocado, e pressionado pelos maus resultados.

-- Programação e classificações da 8ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(15h45) Monaco - Montpellier

- Sábado:

(12h00) Paris SG - Bordeaux

(15h00) Dijon - Estrasburgo

Guingamp - Toulouse

Nantes - Metz

Rennes - Caen

Amiens - Lille

- Domingo:

(10h00) Troyes - Saint-Etienne

(12h00) Angers - Lyon

(16h00) Nice - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 19 7 6 1 0 21 3 18

2. Monaco 18 7 6 0 1 21 8 13

3. Bordeaux 15 7 4 3 0 13 7 6

4. Saint-Etienne 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Olympique de Marselha 13 7 4 1 2 11 10 1

6. Nantes 13 7 4 1 2 5 5 0

7. Lyon 12 7 3 3 1 14 10 4

8. Caen 12 7 4 0 3 6 4 2

9. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

10. Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3

11. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

12. Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1

13. Montpellier 8 7 2 2 3 4 5 -1

14. Toulouse 7 7 2 1 4 8 14 -6

15. Rennes 6 7 1 3 3 11 12 -1

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 4 7 1 1 5 5 13 -8

20. Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10

* AFP