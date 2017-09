Mourinho confirma desfalque de Pogba por "longa duração"

Manchester 29/09/2017 | 13h17

O português José Mourinho confirmou nesta sexta-feira a gravidade da lesão sofrida pelo francês Paul Pogba, em meados de setembro, revelando que o jogador deve desfalcar o time por "uma longa duração".

O jogador do Manchester United, com dores a coxa esquerda, freou uma corrida durante a partida contra o Basel pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Na edição do Sunday Times do dia 17 de setembro, o jornal afirmou que o francês desfalcaria "entre seis e doze semanas" após uma lesão realmente ruim nos isquiotibiais.

"Está machucado. Não vai jogar amanhã (contra o Crystal Palace) e trata-se de uma lesão que não dá as mesmas esperanças que com Antonio Valencia e Phil Jones", afirmou o técnico do United em coletiva do imprensa.

"Espero voltar a ver esses dois no treinamento. Não comento lesões de longa duração", acrescentou Mourinho, colocando a lesão de Pogba ao lado dos casos de Zlatan Ibrahimovic e Marcos Rojo.

* AFP