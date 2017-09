Muguruza sobre jogar Laver Cup feminina: "seria maravilhoso"

Wuhan 28/09/2017 | 12h32

A espanhola Garbiñe Muguruza revelou nesta quinta-feira que "seria maravilhoso" disputar uma Laver Cup feminina, apesar de reconhecer que seria complicado ajustar o calendário para a competição de exibição, já que o ano é pesado.

"Adoro quando as pessoas vêm ver tênis e quando os estádios estão cheios", explicou a líder do ranking WTA, após se classificar para as quartas de final do torneio de Wuhan, na China.

"Seria maravilhoso ter um feminino também. Mas pode ser complicado encontrar quando fazer. Qualquer coisa que se possa fazer, com nosso calendário, seria muito difícil", avaliou.

A espanhola revelou que viu as imagens da vitória do time europeu liderado por Roger Federer e Rafael Nadal, no último fim de semana em Praga.

A Laver Cup, batizada em homenagem ao australiano Rod Laver, coloca seis jogadores europeus contra seis "do resto do mundo". O time vencedor precisa de pelo menos 13 pontos para conquistar o troféu, após três dias de competições, com três jogos de simples e um de duplas por dia

A próxima edição da Laver Cup vai ser realizada em setembro de 2018, em Chicago. O estádio United Center tem capacidade para 23.500 espectadores.

* AFP