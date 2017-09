Neymar bate pênalti em goleada do PSG sobre o Bordeaux

Paris 30/09/2017 | 14h37

O Paris Saint-Germain atropelou o Bordeaux (3º) por 6 a 2, neste sábado pela 8ª rodada da Ligue 1, e abriu três pontos de vantagem para o Monaco na liderança da competição.

O brasileiro Neymar foi o maestro do time em campo. O camisa 10 abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, cobrando falta da intermediária com perfeição. Na sequência, deu assistência para o uruguaio Edinson Cavani ampliar, aos 12.

O belga Thomas Meunier fez o terceiro, aos 21, e o alemão Julian Draxler fez o quinto com um golaço de voleio, aos 45 minutos. Antes, Neymar cobrou pênalti para fazer o quarto aos 40 minutos. Na segunda etapa, o jovem Kylian Mbappé fez o sexto gol parisiense, aos 13 minutos.

Os gols dos visitantes saíram dos pés do senegalês Younousse Sankharé, aos 31 minutos do primeiro tempo, e de Malcom no fim da partida. Destaque da equipe na competição, o jovem brasileiro converteu pênalti aos 45 da segunda etapa.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o árbitro François Letexier marcou pênalti após o zagueiro do Bordeaux ajeitar a bola com o braço. Todos os olhares do Parque dos Príncipes se voltaram para Neymar e Cavani, que no jogo contra o Lyon protagonizaram disputa para ver quem cobrava.

O fato iniciou uma disputa que ameaçava assombrar o bom início de temporada do PSG.

Mas desta vez o brasileiro foi responsável pela batida e tocou rasteiro no canto esquerdo. O goleiro adversário voou para o outro lado.

A goleada do time deixa o PSG isolado na liderança com 22 pontos. São sete vitórias e um empate nas oito rodadas até agora, que deixam o time com três pontos de vantagem para o Monaco. O time do Principado abriu a rodada com empate contra o Montpellier (10º)

O Bordeaux pode perder a terceira colocação. Saint Etienne e Olympique de Marselha entram em campo no domingo contra Troyes e Nice, respectivamente, e podem assumir a posição.

- Resultados e programação dos jogos pela 8ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Monaco - Montpellier 1 - 1

- Sábado:

Paris SG - Bordeaux 6 - 2

(15h00) Dijon - Estrasburgo

Guingamp - Toulouse

Nantes - Metz

Rennes - Caen

Amiens - Lille

- Domingo:

(10h00) Troyes - Saint-Etienne

(12h00) Angers - Lyon

(16h00) Nice - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 22 8 7 1 0 27 5 22

2. Monaco 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Bordeaux 15 8 4 3 1 15 13 2

4. Saint-Etienne 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Olympique de Marselha 13 7 4 1 2 11 10 1

6. Nantes 13 7 4 1 2 5 5 0

7. Lyon 12 7 3 3 1 14 10 4

8. Caen 12 7 4 0 3 6 4 2

9. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

10. Montpellier 9 8 2 3 3 5 6 -1

11. Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3

12. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

13. Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1

14. Toulouse 7 7 2 1 4 8 14 -6

15. Rennes 6 7 1 3 3 11 12 -1

16. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

17. Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 4 7 1 1 5 5 13 -8

20. Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10

./bds/mcd/fa

* AFP