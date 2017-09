Nike registra lucros menores, com desempenho fraco na América do Norte

Nova York 26/09/2017 | 20h05

A Nike anunciou nesta terça-feira uma queda nos ganhos do primeiro trimestre na terça-feira em vendas, apontando que as fortes promoções na América do Norte reduziram seu lucro.

O lucro líquido do trimestre encerrado em 31 de agosto foi de US$ 950 milhões, 24% inferior em relação ao mesmo período do ano passado.

As receitas ficaram inalteradas em US$ 9,1 bilhões.

As vendas aumentaram em todas as regiões, exceto na América do Norte, a maior, onde uma grande concorrência no setor de varejo levou a grandes promoções entre os vendedores.

A Nike também citou o câmbio desfavorável como fator de enfraquecimento nas vendas da América do Norte.

Em junho, a empresa apresentou uma nova estrutura de vendas global objetivando o crescimento nas maiores cidades e acelerando o tempo de desenvolvimento de novas modelos e produtos em resposta à demanda do consumidor.

A empresa também aumentou a venda direta aos consumidores através de sistemas digitais e concordou em vender um número limitado de produtos na Amazon.

* AFP