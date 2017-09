Real Madrid quer diminuir vantagem para líder Barcelona

Madri 28/09/2017 | 13h47

O Real Madrid (6º) vai enfrentar o Espanyol (12º), no domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, para tentar embalar após a vitória sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões e encostar no líder Barcelona.

Os merengues venceram por 3 a 1 na Alemanha, o que dá moral para tirar os sete pontos que os catalães têm de vantagem na primeira colocação.

"Estamos com a moral alta após um jogo muito bom", afirmou o capitão Sergio Ramos. O português Cristiano Ronaldo fez dois gols, mas ainda não balançou as redes na Liga.

O Barcelona recebe o Las Palmas (15º), no dia marcado para o referendo de auto-determinação da Catalunha, suspenso pela justiça espanhola.

Apesar de ter demonstrado apoio ao direito de decidir pela independência da região, no domingo "nós temos que focar no futebol", afirmou o vice-presidente Jordi Cardoner na quarta-feira.

O time azul-grená tem 100% de aproveitamento e confia em manter a sequência no Camp Nou. Os canários vão a campo com novo treinador, Pako Ayestarán, com a missão de melhorar no torneio e sair da disputa pelas últimas posições.

"Tomara que essa sequência não acabe. Sabemos que é preciso trabalhar muito para vencer. Tentamos ser um time melhor a cada dia", avaliou Sergio Busquets depois de vencer o Sporting por 1 a 0 na Champions.

O Atlético de Madri (2º) visita o Leganés (7º) no sábado para tentar apagar a derrota sofrida para o Chelsea na Liga dos Campeões. Os Colchoneros cederam o resultado nos acréscimos no novo estádio Wanda Metropolitano.

"O rival foi melhor", afirmou o técnico argentino Diego Simeone, que quer os três pontos para não perder o Barça de vista.

Já o Sevilla (3º) venceu na competição continental e recebe o Málaga (19º), no sábado, para manter o ritmo do time.

Os andaluzes vêm da euforia da vitória por 3 a 0 sobre o Maribor, que deu a liderança do grupo na Liga dos Campeões. Mas na Liga, o time quer três pontos para não se descolarem das primeiras posições.

-- Programação da 7ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(16h00) Celta Vigo - Girona

- Sábado:

(08h00) Deportivo La Coruña - Getafe

(11h15) Sevilla - Málaga

(13h30) Levante - Alavés

(15h45) Leganés - Atlético de Madri

- Domingo:

(07h00) Real Sociedad - Betis

(11h15) Barcelona - Las Palmas

(13h30) Villarreal - Eibar

Valencia - Athletic Bilbao

(15h45) Real Madrid - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 20 2 18

2. Atlético de Madri 14 6 4 2 0 12 4 8

3. Sevilla 13 6 4 1 1 7 3 4

4. Valencia 12 6 3 3 0 12 5 7

5. Betis 12 6 4 0 2 10 7 3

6. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

7. Leganés 10 6 3 1 2 5 3 2

8. Real Sociedad 9 6 3 0 3 13 13 0

9. Levante 9 6 2 3 1 8 8 0

10. Getafe 8 6 2 2 2 8 5 3

11. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

12. Espanyol 8 6 2 2 2 7 9 -2

13. Celta Vigo 7 6 2 1 3 10 8 2

14. Villarreal 7 6 2 1 3 6 9 -3

15. Las Palmas 6 6 2 0 4 5 10 -5

16. Eibar 6 6 2 0 4 3 14 -11

17. Girona 5 6 1 2 3 3 8 -5

18. Deportivo La Coruña 4 6 1 1 4 7 15 -8

19. Málaga 1 6 0 1 5 4 14 -10

20. Alavés 0 6 0 0 6 1 10 -9

* AFP