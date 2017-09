Red Bull inclui Aston Martin no nome da equipe na F1

Paris 25/09/2017 | 11h45

A escuderia Red Bull da Fórmula 1 anunciou, nesta segunda-feira, que a partir da próxima temporada vai se chamar Aston Martin Red Bull Racing, graças ao novo acordo de patrocínio com o fabricante inglês de carros de luxo.

Fundada em 1913, a marca deixou a Fórmula 1 em 1960, mas voltou a maior categoria do automobilismo no ano passado. A montadora incluiu o logo nas laterais dos carros do holandês Max Verstappen e do australiano Daniel Ricciardo.

"Melhoramos nossa relação neste ano e estamos orgulhosos de reforçar este patrocínio ao ver o time correr sob o nome de Aston Martin Red Bull Racing en 2018", comentou Christian Horner, dono da escuderia.

Em março de 2016, a Red Bull revelou projeto de criar um carro esportivo de nova geração denominado Valkyria, em colaboração com Aston Martin.

Apenas 150 exemplares foram produzidos e estarão disponíveis pelo preço de três milhões de dólares. O veículo vai de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

O projeto é dirigido pela filial de tecnologias avançadas da Red Bull, supervisado pelo diretor técnico da escuderia, o engenheiro Adrian Newey.

Neste marco, a Red Bull revelou nesta segunda a criação de um centro localizado próximo à sua sede de Milton Keynes (Reino Unido), onde trabalharão 110 engenheiros e designers da Aston Martin.

* AFP