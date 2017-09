Schalke 04 e Bayer Leverkusen empatam na Bundesliga

Berlim 29/09/2017 | 17h52

Schalke 04 (7º) e Bayer Leverkusen (8º) empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira, pela abertura da 7ª rodada da Bundesliga, e perderam a chance de se aproximarem das briga pelas primeiras colocações do campeonato.

Leon Goretzka abriu o placar para os anfitriões, aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Leverkusen deu números finais ao placar com gol do jamaicano Leon Bailey, aos 16 minutos.

O Schalke chegou aos 10 pontos e está empatado com o RB Leipzig (6º), que visita o lanterna Colonia no domingo. O Leverkusen tem 8 pontos ao lado de Hertha Berlim (9º) e Borussia Mönchengladbach (10º), que enfrentam Bayern de Munique (3º) e Hannover (4º), respectivamente.

A maior parte dos jogos vai ser disputada no sábado. O líder Borussia Dortmund visita o Augsburg (5º) para se recuperar da derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Já o Bayern vai entrar em campo pela primeira vez depois da demissão do técnico italiano Carlo Ancelotti. O comandante não aguentou a derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões, e vai ser substituído de maneira interina pelo francês Willy Sagnol.

-- Resultados e programação da 7ª rodada do Campeonato Alemão, pelo horário de Brasíla:

- Sexta-feira:

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1 - 1

- Sábado:

(10h30) B. Moenchengladbach - Hannover

Eintracht Frankfurt - Stuttgart

Augsburg - Borussia Dortmund

Wolfsburg - Mainz

(13h30) Hamburgo - Werder Bremen

- Domingo:

(08h30) Freiburg - Hoffenheim

(10h30) Hertha Berlim - Bayern de Munique

(13h00) Colônia - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 16 6 5 1 0 19 1 18

2. Hoffenheim 14 6 4 2 0 11 5 6

3. Bayern de Munique 13 6 4 1 1 14 5 9

4. Hannover 12 6 3 3 0 6 2 4

5. Augsburg 11 6 3 2 1 8 4 4

6. RB Leipzig 10 6 3 1 2 10 7 3

7. Schalke 04 10 7 3 1 3 8 9 -1

8. Bayer Leverkusen 8 7 2 2 3 13 11 2

9. Hertha Berlim 8 6 2 2 2 6 6 0

10. B. Moenchengladbach 8 6 2 2 2 8 11 -3

11. Eintracht Frankfurt 7 6 2 1 3 4 5 -1

12. Stuttgart 7 6 2 1 3 3 7 -4

13. Wolfsburg 6 6 1 3 2 5 8 -3

14. Mainz 6 6 2 0 4 6 10 -4

15. Hamburgo 6 6 2 0 4 4 11 -7

16. Freiburg 4 6 0 4 2 2 9 -7

17. Werder Bremen 3 6 0 3 3 3 7 -4

18. Colônia 1 6 0 1 5 1 13 -12

* AFP