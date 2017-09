Sem Ancelotti, Bayern de Munique quer curar feridas da Bundesliga

Berlim 28/09/2017 | 13h02

Derrotados na última rodada da Liga dos Campeões, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Leipzig viajam para se recuperarem na sétima rodada da Bundesliga, que começa nesta sexta-feira com o jogo entre Schalke 04 e Bayer Leverkusen.

Após a dura derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, o Bayern demitiu o técnico italiano Carlo Ancelotti. O treinador chegou ao clube em 2016 e conquistou dois campeonatos alemães.

Sem um comandante fora de campo, os bávaros precisam se reencontrar dentro das quatro linhas para tentar vencer o difícil duelo contra o Hertha Berlim, no domingo, em pleno Estádio Olímpico.

No sábado, o líder Borussia Dortmund enfrenta o Ausburg fora de casa depois de não aguentar a força do atual bicampeão europeu. O Real Madrid venceu por 3 a 1 no Westfalenstadium e afundou os alemães na competição continental.

Mas na Bundesliga o time do vale do Ruhr ainda está invicto, com 19 gols marcados e apenas um sofrido.

No domingo, o Leipzig viaja para enfrentar o Colonia e se recuperar da derrota pro 2 a 0 para o Besiktas. O time anfitrião deixou o artilheiro francês Anthony Modeste sair para o futebol chinês e amarga a última colocação com apenas um gol marcado em seis jogos.

- Programação da 7ª rodada do Campeonato Alemão, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(15h30) Schalke 04 - Bayer Leverkusen

- Sábado:

(10h30) B. Moenchengladbach - Hannover

Eintracht Frankfurt - Stuttgart

Augsburg - Borussia Dortmund

Wolfsburg - Mainz

(13h30) Hamburgo - Werder Bremen

- Domingo:

(08h30) Freiburg - Hoffenheim

(10h30) Hertha Berlim - Bayern de Munique

(13h00) Colônia - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 16 6 5 1 0 19 1 18

2. Hoffenheim 14 6 4 2 0 11 5 6

3. Bayern de Munique 13 6 4 1 1 14 5 9

4. Hannover 12 6 3 3 0 6 2 4

5. Augsburg 11 6 3 2 1 8 4 4

6. RB Leipzig 10 6 3 1 2 10 7 3

7. Schalke 04 9 6 3 0 3 7 8 -1

8. Hertha Berlim 8 6 2 2 2 6 6 0

9. B. Moenchengladbach 8 6 2 2 2 8 11 -3

10. Bayer Leverkusen 7 6 2 1 3 12 10 2

11. Eintracht Frankfurt 7 6 2 1 3 4 5 -1

12. Stuttgart 7 6 2 1 3 3 7 -4

13. Wolfsburg 6 6 1 3 2 5 8 -3

14. Mainz 6 6 2 0 4 6 10 -4

15. Hamburgo 6 6 2 0 4 4 11 -7

16. Freiburg 4 6 0 4 2 2 9 -7

17. Werder Bremen 3 6 0 3 3 3 7 -4

18. Colônia 1 6 0 1 5 1 13 -12

