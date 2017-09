Sevilla vence com hat-trick de Ben Yedder; Coutinho marca em empate do Liverpool

Sevilha 26/09/2017 | 18h30

O Sevilla confirmou o favoritismo diante do Maribor, nesta terça-feira, ao vencer os eslovenos por 3 a 0 graças aos três gols do francês Wissam Ben Yedder, pela segunda rodada do grupo E da Liga dos Campeões, que contou com empate entre Liverpool e Spartak de Moscou (1-1).

Depois de sofrer para vencer o bloqueio adversário nos minutos iniciais, o camisa 9 abriu o placar de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo, antes de ampliar com toque dentro da pequena área, aos 37.

Na segunda etapa, Ben Yedder completou o hat-trick ao converter pênalti aos 38 minutos.

Com o resultado, o time andaluz assumiu a liderança isolada do grupo E, com 4 pontos. Na segunda e terceira colocação estão Liverpool e Spartak Moscou, com 2 pontos cada, após empate em 1 a 1 na partida disputada na Rússia.

- Gols brasileiros -

Os dois gols saíram dos pés de brasileiros. O time anfitrião abriu o placar em batida de falta do volante Fernando, ex-Grêmio, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Oito minutos depois, o meia Philippe Coutinho conseguiu a igualdade após bela tabela com o senegalês Sadio Mané. O camisa 10 ficou cara a cara com o goleiro e encheu o pé para balançar as redes.

O Liverpool dominou a maior parte do jogo e teve as melhores chances, mas não conseguiu vencer o goleiro Artiom Rebrov nas oportunidades criadas.

O resultado pressiona os Reds, favoritos da chave após o alto investimento do clube da Premier League e pelo nível do elenco.

A próxima rodada do grupo é no dia 17 de outubro. O Sevilla vai à Rússia para tentar bater o Spartak e confirmar a primeira colocação, enquanto o Liverpool viaja para tentar confirmar o favoritismo diante do Maribor e melhorar o aproveitamento na principal competição da Europa.

-- Resultados de terça-feira pela segunda rodada do grupo E da Liga dos Campeões:

Spartak Moscou (RUS) - Liverpool (ING) 1 - 1

FC Sevilla (ESP) - NK Maribor (SLO) 3 - 0

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Sevilla 4 2 1 1 0 5 2 3

2. Liverpool 2 2 0 2 0 3 3 0

3. Spartak Moscou 2 2 0 2 0 2 2 0

4. NK Maribor 1 2 0 1 1 1 4 -3

Próxima rodada, dia 17 de outubro:

(15h45): Spartak Moscou (RUS) - FC Sevilla (ESP)

(15h45): NK Maribor (SLO) - Liverpool (ING)

* AFP