Sevilla vence Málaga e assume vice-liderança provisória

Madri 30/09/2017 | 14h02

O Sevilla venceu o Málaga por 2 a 0, neste sábado, pela sétima rodada da Liga espanhola, e continuou a perseguição ao líder Barcelona, que enfrenta o Las Palmas (17º) no domingo.

O argentino Ever Banega abriu o placar, aos 23 minutos do segundo tempo, convertendo pênalti. O colombiano Luis Muriel fechou a conta um minuto depois.

A vitória deixa o time andaluz na segunda colocação, a dois pontos dos catalães. Mais tarde, o Atlético de Madri (3º) enfrenta o Leganés (7º) para tentar recuperar a vice-liderança da competição.

O Málaga tem apenas um ponto e amarga a 19º colocação. O treinador Miguel González 'Michel' está pressionado pelo desempenho do time, que tem seis derrotas e um empate na Liga.

Mais cedo, o Deportivo La Coruña (15º) conquistou a segunda vitória da temporada ao superar o Getafe (11º) por 2 a 1.

Já o Real Madrid (6º) encara o Espanyol (13º) no domingo, em busca da primeira vitória no Santiago Bernabéu no Campeonato Espanhol. Nas partidas anteriores, os merengues perderam uma e empataram duas partidas.

Resultados da 7ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Celta Vigo - Girona 3 - 3

- Sábado:

Deportivo La Coruña - Getafe 2 - 1

Sevilla - Málaga 2 - 0

Levante - Alavés

(15h45) Leganés - Atlético de Madri

- Domingo:

(07h00) Real Sociedad - Betis

(11h15) Barcelona - Las Palmas

(13h30) Villarreal - Eibar

Valencia - Athletic Bilbao

(15h45) Real Madrid - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 20 2 18

2. Sevilla 16 7 5 1 1 9 3 6

3. Atlético de Madri 14 6 4 2 0 12 4 8

4. Valencia 12 6 3 3 0 12 5 7

5. Betis 12 6 4 0 2 10 7 3

6. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

7. Leganés 10 6 3 1 2 5 3 2

8. Real Sociedad 9 6 3 0 3 13 13 0

9. Levante 9 6 2 3 1 8 8 0

10. Celta Vigo 8 7 2 2 3 13 11 2

11. Getafe 8 7 2 2 3 9 7 2

12. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

13. Espanyol 8 6 2 2 2 7 9 -2

14. Villarreal 7 6 2 1 3 6 9 -3

15. Deportivo La Coruña 7 7 2 1 4 9 16 -7

16. Girona 6 7 1 3 3 6 11 -5

17. Las Palmas 6 6 2 0 4 5 10 -5

18. Eibar 6 6 2 0 4 3 14 -11

19. Málaga 1 7 0 1 6 4 16 -12

20. Alavés 0 6 0 0 6 1 10 -9

* AFP